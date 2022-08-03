https://ria.ru/20220803/chempionat-1806971632.html

В Оренбурге проходит чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту

В Оренбурге проходит чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту - РИА Новости, 03.08.2022

В Оренбурге проходит чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту

В Оренбуржье стартовал чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту, за медали и кубки в личном и командном зачётах борются 23 команды со всей России, сообщает РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:39

2022-08-03T15:39

2022-08-03T15:39

оренбургская область

денис паслер

даниил мартынов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОРЕНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. В Оренбуржье стартовал чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту, за медали и кубки в личном и командном зачётах борются 23 команды со всей России, сообщает пресс-служба правительства региона.Советник главы МЧС России полковник Даниил Мартынов, прибывший в Оренбуржье по поручению министра, отметил высокий уровень проведения состязаний."Приятно видеть такое отношение, тщательную подготовку чемпионата и первенства по пожарно-спасательному спорту. Сильнейшие спортсмены, в том числе победители соревнований в Оренбургской области, поедут защищать честь страны на мировом чемпионате, который пройдет в сентябре в Узбекистане", – привели в пресс-службе слова Мартынова.Торжественное открытие чемпионата состоялось во вторник. В первый день спасатели в разных возрастных категориях состязались в подъеме по штурмовой лестнице в окна 4-этажной учебной башни. Соревнования по основным дисциплинам чемпионата и первенства МЧС России – "преодоление стометровой полосы препятствий", "двоеборье", "пожарная эстафета 4х100" и "боевое развертывание" – пройдут с 3 по 5 августа на стадионе "Оренбург". Завершится чемпионат 6 августа.

https://ria.ru/20220801/blagoustroystvo-1806460503.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, даниил мартынов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)