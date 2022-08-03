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В Оренбурге проходит чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту - РИА Новости, 03.08.2022
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Оренбургская область
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В Оренбурге проходит чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту
В Оренбурге проходит чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту - РИА Новости, 03.08.2022
В Оренбурге проходит чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту
В Оренбуржье стартовал чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту, за медали и кубки в личном и командном зачётах борются 23 команды со всей России, сообщает РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:39
2022-08-03T15:39
оренбургская область
денис паслер
даниил мартынов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОРЕНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. В Оренбуржье стартовал чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту, за медали и кубки в личном и командном зачётах борются 23 команды со всей России, сообщает пресс-служба правительства региона.Советник главы МЧС России полковник Даниил Мартынов, прибывший в Оренбуржье по поручению министра, отметил высокий уровень проведения состязаний."Приятно видеть такое отношение, тщательную подготовку чемпионата и первенства по пожарно-спасательному спорту. Сильнейшие спортсмены, в том числе победители соревнований в Оренбургской области, поедут защищать честь страны на мировом чемпионате, который пройдет в сентябре в Узбекистане", – привели в пресс-службе слова Мартынова.Торжественное открытие чемпионата состоялось во вторник. В первый день спасатели в разных возрастных категориях состязались в подъеме по штурмовой лестнице в окна 4-этажной учебной башни. Соревнования по основным дисциплинам чемпионата и первенства МЧС России – "преодоление стометровой полосы препятствий", "двоеборье", "пожарная эстафета 4х100" и "боевое развертывание" – пройдут с 3 по 5 августа на стадионе "Оренбург". Завершится чемпионат 6 августа.
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денис паслер, даниил мартынов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:39 03.08.2022
 

В Оренбурге проходит чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиВ Оренбурге проходит чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту
В Оренбурге проходит чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. В Оренбуржье стартовал чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту, за медали и кубки в личном и командном зачётах борются 23 команды со всей России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Советник главы МЧС России полковник Даниил Мартынов, прибывший в Оренбуржье по поручению министра, отметил высокий уровень проведения состязаний.
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"Приятно видеть такое отношение, тщательную подготовку чемпионата и первенства по пожарно-спасательному спорту. Сильнейшие спортсмены, в том числе победители соревнований в Оренбургской области, поедут защищать честь страны на мировом чемпионате, который пройдет в сентябре в Узбекистане", – привели в пресс-службе слова Мартынова.
Торжественное открытие чемпионата состоялось во вторник. В первый день спасатели в разных возрастных категориях состязались в подъеме по штурмовой лестнице в окна 4-этажной учебной башни. Соревнования по основным дисциплинам чемпионата и первенства МЧС России – "преодоление стометровой полосы препятствий", "двоеборье", "пожарная эстафета 4х100" и "боевое развертывание" – пройдут с 3 по 5 августа на стадионе "Оренбург". Завершится чемпионат 6 августа.
"Для Оренбуржья большая честь принимать у себя почти 700 спортсменов со всей страны. Работа спасателей невероятно сложна. Она сопряжена с постоянным риском, требует отличной физподготовки, силы духа и мужества, умения принимать быстрые решения и действовать молниеносно. Ведь в реальной жизни, не на турнире, от этого зависят жизни людей и сохранность того, что им дорого. Соревнования дают возможность участникам максимально отточить мастерство. Научиться работать командой и чувствовать плечо товарища", – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерДаниил МартыновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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