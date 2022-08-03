https://ria.ru/20220803/britaniya-1806963388.html

Британский колледж отстранил педагога после выступления в Мариуполе

Британский колледж отстранил педагога после выступления в Мариуполе - РИА Новости, 03.08.2022

Британский колледж отстранил педагога после выступления в Мариуполе

Королевский музыкальный колледж в Лондоне отстранил от работы преподавателя, пианиста Александра Романовского, который выступил возле разрушенного здания... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:19

2022-08-03T15:19

2022-08-03T16:40

в мире

мариуполь

лондон

украина

новости культуры

музыка

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735202987_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_6abc4585b98da5a2de22e23628b9af23.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Королевский музыкальный колледж в Лондоне отстранил от работы преподавателя, пианиста Александра Романовского, который выступил возле разрушенного здания драматического театра в Мариуполе, пишет британская газета Times.По данным газеты, родившийся на Украине пианист Романовский, выступавший, в том числе как солист с Королевским филармоническим оркестром в Лондоне, сыграл возле здания драмтеатра в Мариуполе Сонату для скрипки ми минор вместе со скрипачом Петром Лундстремом.Романовский заявил газете, что посчитал, что его выступление и поездка в Мариуполь являются "знаком поддержки страдающим людям на востоке Украины" и его вкладом в перемирие. Он отметил, что хотел бы сыграть "на двух сторонах конфликта", если бы его безопасность была обеспечена, и на "контролируемых Украиной территориях".В лондонском колледже, где преподает Романовский, после выступления пианиста в Мариуполе заявили, что он временно отстранен от работы."Романовский временно отстранен до завершения формального дисциплинарного процесса", - заявил представитель колледжа.

https://ria.ru/20220713/senchukova-1802140134.html

https://ria.ru/20220601/ternopol-1792413607.html

мариуполь

лондон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, лондон, украина, новости культуры, музыка