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Британский колледж отстранил педагога после выступления в Мариуполе - РИА Новости, 03.08.2022
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Культура
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Британский колледж отстранил педагога после выступления в Мариуполе
Британский колледж отстранил педагога после выступления в Мариуполе - РИА Новости, 03.08.2022
Британский колледж отстранил педагога после выступления в Мариуполе
Королевский музыкальный колледж в Лондоне отстранил от работы преподавателя, пианиста Александра Романовского, который выступил возле разрушенного здания... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:19
2022-08-03T16:40
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Королевский музыкальный колледж в Лондоне отстранил от работы преподавателя, пианиста Александра Романовского, который выступил возле разрушенного здания драматического театра в Мариуполе, пишет британская газета Times.По данным газеты, родившийся на Украине пианист Романовский, выступавший, в том числе как солист с Королевским филармоническим оркестром в Лондоне, сыграл возле здания драмтеатра в Мариуполе Сонату для скрипки ми минор вместе со скрипачом Петром Лундстремом.Романовский заявил газете, что посчитал, что его выступление и поездка в Мариуполь являются "знаком поддержки страдающим людям на востоке Украины" и его вкладом в перемирие. Он отметил, что хотел бы сыграть "на двух сторонах конфликта", если бы его безопасность была обеспечена, и на "контролируемых Украиной территориях".В лондонском колледже, где преподает Романовский, после выступления пианиста в Мариуполе заявили, что он временно отстранен от работы."Романовский временно отстранен до завершения формального дисциплинарного процесса", - заявил представитель колледжа.
https://ria.ru/20220713/senchukova-1802140134.html
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в мире, мариуполь, лондон, украина, новости культуры, музыка
15:19 03.08.2022 (обновлено: 16:40 03.08.2022)
 
Британский колледж отстранил педагога после выступления в Мариуполе

Times: музыкальный колледж в Лондоне отстранил преподавателя после выступления в Мариуполе

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Королевский музыкальный колледж в Лондоне отстранил от работы преподавателя, пианиста Александра Романовского, который выступил возле разрушенного здания драматического театра в Мариуполе, пишет британская газета Times.
По данным газеты, родившийся на Украине пианист Романовский, выступавший, в том числе как солист с Королевским филармоническим оркестром в Лондоне, сыграл возле здания драмтеатра в Мариуполе Сонату для скрипки ми минор вместе со скрипачом Петром Лундстремом.
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Романовский заявил газете, что посчитал, что его выступление и поездка в Мариуполь являются "знаком поддержки страдающим людям на востоке Украины" и его вкладом в перемирие. Он отметил, что хотел бы сыграть "на двух сторонах конфликта", если бы его безопасность была обеспечена, и на "контролируемых Украиной территориях".
В лондонском колледже, где преподает Романовский, после выступления пианиста в Мариуполе заявили, что он временно отстранен от работы.
"Романовский временно отстранен до завершения формального дисциплинарного процесса", - заявил представитель колледжа.
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