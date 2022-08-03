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Боевики "Айдара" заняли здание районной больницы под Полтавой

Боевики "Айдара" заняли здание районной больницы под Полтавой - РИА Новости, 03.08.2022

Боевики "Айдара" заняли здание районной больницы под Полтавой

Боевики нацбатальона "Айдар" в Кобеляках в Полтавской области заняли здание районной больницы, выгнав оттуда всех больных, сообщил в среду руководитель... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T21:41

2022-08-03T21:41

2022-08-03T21:41

специальная военная операция на украине

полтавская область

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Боевики нацбатальона "Айдар" в Кобеляках в Полтавской области заняли здание районной больницы, выгнав оттуда всех больных, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В населенном пункте Кобеляки Полтавской области в здании районной больницы (ул. Шевченко) дислоцируются боевики националистического батальона "Айдар", при этом больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", - сообщил Мизинцев.

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796540631.html

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полтавская область, ситуация в днр и лнр, в мире, украина