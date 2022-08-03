https://ria.ru/20220803/bolnitsa-1807100208.html
Боевики "Айдара" заняли здание районной больницы под Полтавой
Боевики "Айдара" заняли здание районной больницы под Полтавой - РИА Новости, 03.08.2022
Боевики "Айдара" заняли здание районной больницы под Полтавой
Боевики нацбатальона "Айдар" в Кобеляках в Полтавской области заняли здание районной больницы, выгнав оттуда всех больных, сообщил в среду руководитель... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T21:41
2022-08-03T21:41
2022-08-03T21:41
специальная военная операция на украине
полтавская область
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4aed2bdfaf8b9e849a39ab87a31d69a.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Боевики нацбатальона "Айдар" в Кобеляках в Полтавской области заняли здание районной больницы, выгнав оттуда всех больных, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В населенном пункте Кобеляки Полтавской области в здании районной больницы (ул. Шевченко) дислоцируются боевики националистического батальона "Айдар", при этом больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796540631.html
полтавская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2af993b63718135a7ece5ea8cb5b47f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, ситуация в днр и лнр, в мире, украина
Боевики "Айдара" заняли здание районной больницы под Полтавой
Минобороны: боевики нацбатальона "Айдар" заняли здание больницы в Полтавской области