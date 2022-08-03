https://ria.ru/20220803/bespilotnik-1806942005.html

Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт

Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 03.08.2022

Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт

Новый беспилотник разработки концерна "Алмаз-Антей" поможет российским подразделениям в разведке и определении целей в ходе военной спецоперации на Украине,... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:30

2022-08-03T14:30

2022-08-03T14:30

безопасность

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новый беспилотник разработки концерна "Алмаз-Антей" поможет российским подразделениям в разведке и определении целей в ходе военной спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости в среду ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.Ранее в тот же день Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" объявил о запуске в опытное производство многофункционального легкого беспилотника.По словам эксперта, операция показала высокую востребованность у подразделений Сухопутных войск малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, в том числе так называемых мультикоптеров.Тот факт, что именно российские компании могут не просто закрыть имеющийся их дефицит, но и обеспечить систематическое пополнение естественным образом выбывающих из строя систем "обеспечивает наилучшее решение проблемы, по сравнению с предлагавшимся импортом".Как сообщил "Алмаз-Антей", отображение видео, управление БПЛА и ввод полетного задания в новый беспилотник производится с мобильного телефона, планшета или ноутбука. В ближайшее время беспилотник оснастят средствами идентификации принадлежности, зашифрованным каналом управления и закрытым каналом передачи видео.Беспилотник обладает высокой прочностью и малым весом благодаря применению современных материалов (карбон и наполненные полимеры), широкому использованию аддитивных технологий при производстве ее комплектующих, развивает скорость выше остальных серийных аппаратов данного класса – 120 километров в час – и имеет лучшие по сравнению с аналогами характеристики по маневренности при низкой себестоимости.При этом аппараты можно эксплуатировать при высоких ветровых нагрузках и отрицательных температурах, отмечают разработчики.

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/bespilotnik-1806415128.html

https://ria.ru/20220803/bespilotnik-1806914982.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, концерн пво "алмаз-антей"