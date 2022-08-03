https://ria.ru/20220803/bespilotnik-1806914982.html

"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА

"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА - РИА Новости, 03.08.2022

"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА

Концерн "Алмаз-Антей" запустил в опытное производство многофункциональный легкий беспилотник, сообщили в среду в пресс-службе Концерна. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:27

2022-08-03T13:27

2022-08-03T13:48

концерн пво "алмаз-антей"

безопасность

технологии

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/62/1555906254_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_df1bb26b588111598e4a60d0c0116d49.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" запустил в опытное производство многофункциональный легкий беспилотник, сообщили в среду в пресс-службе Концерна."Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, входящий в концерн, завершает работы по созданию многопрофильного отечественного легкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), производство которого будет локализовано на предприятиях концерна", - сообщили в пресс-службе. Сейчас "уже разработано несколько типов БПЛА и ведется их опытное производство, а также подготовка к выпуску установочной партии".Отображение видео, управление БПЛА и ввод полетного задания производится с мобильного телефона, планшета или ноутбука. Беспилотники также поддерживают режим управления с видом от первого лица. При этом для самостоятельного полета вне зоны покрытия канала управления можно предварительно загрузить маршрут полета. В ближайшее время дрон оснастят средствами идентификации принадлежности, зашифрованным каналом управления и закрытым каналом передачи видео, построенными на базе собственных наработок, что обеспечит повышенную помехоустойчивость с программным шифрованием. Устройство ввода ключа для передачи информации в бортовую часть сопрягается по стандартным USB-протоколам с компьютером или планшетом.По заявлению концерна, конструкция дрона отличается высокой прочностью и легкостью благодаря применению современных материалов и широкому использованию аддитивных технологий при производстве. Максимальная скорость дрона в 120 километров в час выше аналогов, при этом он более маневренный, выдерживает высокие ветровые нагрузки и низкие температуры. Габариты беспилотника – 250мм х 250мм х 100мм. Дальность канала управления – не менее 5 километров, высота полета – до 3 километров, протяженность маршрута – до 20 километров.До конца года будет создан собственный полетный контроллер с функцией идентификации и собственным ПО. В начале следующего года специалисты завершат разработку аппаратуры передачи данных канала управления и видеоизображения, а также локализацию производства на предприятиях концерна. Доля российских комплектующих в изделии составит до 90%.

https://ria.ru/20220726/bespilotniki-1805201015.html

https://ria.ru/20220630/drony-1799258410.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

концерн пво "алмаз-антей", безопасность, технологии, беспилотники