https://ria.ru/20220803/belousov-1806899334.html

Депутат Белоусов не явился на оглашение приговора

Депутат Белоусов не явился на оглашение приговора - РИА Новости, 03.08.2022

Депутат Белоусов не явился на оглашение приговора

Депутат Госдумы Вадим Белоусов не пришел в Мосгорсуд, который оглашает ему обвинительный приговор по делу о получении взятки на три миллиарда рублей, передает... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:50

2022-08-03T12:50

2022-08-03T12:52

вадим белоусов

происшествия

михаил юревич

россия

челябинская область

госдума рф

московский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/26/1551842642_0:90:776:527_1920x0_80_0_0_d6be4c185432a00b7738138aeae083f9.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Вадим Белоусов не пришел в Мосгорсуд, который оглашает ему обвинительный приговор по делу о получении взятки на три миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Судья начал читать приговор накануне, признав Белоусова виновным в получении взятки. В среду суд должен назначить ему наказание. Прокурор просил отправить депутата в колонию на 14 лет."Суд счел неявку Белоусова неуважительной причиной и возобновил оглашение приговора", - пояснили в пресс-службе суда. Во время рассмотрения дела Белоусов находился под подпиской о невыезде. Вчера в Мосгорсуде он был.По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Вину он не признает.Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20220516/burnashov-1788742606.html

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вадим белоусов, происшествия, михаил юревич, россия, челябинская область, госдума рф, московский городской суд