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Депутат Белоусов не явился на оглашение приговора - РИА Новости, 03.08.2022
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Депутат Белоусов не явился на оглашение приговора
Депутат Белоусов не явился на оглашение приговора - РИА Новости, 03.08.2022
Депутат Белоусов не явился на оглашение приговора
Депутат Госдумы Вадим Белоусов не пришел в Мосгорсуд, который оглашает ему обвинительный приговор по делу о получении взятки на три миллиарда рублей, передает... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:50
2022-08-03T12:52
вадим белоусов
происшествия
михаил юревич
россия
челябинская область
госдума рф
московский городской суд
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Вадим Белоусов не пришел в Мосгорсуд, который оглашает ему обвинительный приговор по делу о получении взятки на три миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Судья начал читать приговор накануне, признав Белоусова виновным в получении взятки. В среду суд должен назначить ему наказание. Прокурор просил отправить депутата в колонию на 14 лет."Суд счел неявку Белоусова неуважительной причиной и возобновил оглашение приговора", - пояснили в пресс-службе суда. Во время рассмотрения дела Белоусов находился под подпиской о невыезде. Вчера в Мосгорсуде он был.По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Вину он не признает.Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20220516/burnashov-1788742606.html
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вадим белоусов, происшествия, михаил юревич, россия, челябинская область, госдума рф, московский городской суд
12:50 03.08.2022 (обновлено: 12:52 03.08.2022)
 
Депутат Белоусов не явился на оглашение приговора

Депутат Белоусов не явился в Мосгорсуд на оглашение приговора по делу о взяточничестве

© Фото : партия "Справедливая Россия"Экс-депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
Экс-депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : партия "Справедливая Россия"
Экс-депутат Государственной Думы Вадим Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Вадим Белоусов не пришел в Мосгорсуд, который оглашает ему обвинительный приговор по делу о получении взятки на три миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья начал читать приговор накануне, признав Белоусова виновным в получении взятки. В среду суд должен назначить ему наказание. Прокурор просил отправить депутата в колонию на 14 лет.
Алексей Бурнашов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 10:16
Суд дал экс-депутату Госдумы Бурнашову два с половиной года колонии
"Суд счел неявку Белоусова неуважительной причиной и возобновил оглашение приговора", - пояснили в пресс-службе суда. Во время рассмотрения дела Белоусов находился под подпиской о невыезде. Вчера в Мосгорсуде он был.
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Вину он не признает.
Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
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Вадим БелоусовПроисшествияМихаил ЮревичРоссияЧелябинская областьГосдума РФМосковский городской суд
 
 
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