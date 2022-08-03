12:50 03.08.2022 (обновлено: 12:52 03.08.2022)
Депутат Белоусов не явился на оглашение приговора
Депутат Белоусов не явился в Мосгорсуд на оглашение приговора по делу о взяточничестве
Экс-депутат Государственной Думы Вадим Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Вадим Белоусов не пришел в Мосгорсуд, который оглашает ему обвинительный приговор по делу о получении взятки на три миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья начал читать приговор накануне, признав Белоусова виновным в получении взятки. В среду суд должен назначить ему наказание. Прокурор просил отправить депутата в колонию на 14 лет.
"Суд счел неявку Белоусова неуважительной причиной и возобновил оглашение приговора", - пояснили в пресс-службе суда. Во время рассмотрения дела Белоусов находился под подпиской о невыезде. Вчера в Мосгорсуде он был.
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Вину он не признает.
Белоусов, как того и требует закон, с согласия коллег по Госдуме лишен депутатской неприкосновенности. Его предполагаемый подельник Юревич бежал за границу и объявлен в международный розыск.
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