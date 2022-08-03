https://ria.ru/20220803/avtovaz-1806830122.html

"АвтоВАЗ" выплатит 12 МРОТ решившим уволиться сотрудникам завода в Ижевске

"АвтоВАЗ" выплатит 12 МРОТ решившим уволиться сотрудникам завода в Ижевске - РИА Новости, 03.08.2022

"АвтоВАЗ" выплатит 12 МРОТ решившим уволиться сотрудникам завода в Ижевске

"АвтоВАЗ" предложил сотрудникам завода в Ижевске - на котором до простоя выпускалась модель Lada Vesta - выплаты за добровольное увольнение в размере 12 МРОТ... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:04

2022-08-03T08:04

2022-08-03T08:45

экономика

ижевск

автоваз

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" предложил сотрудникам завода в Ижевске - на котором до простоя выпускалась модель Lada Vesta - выплаты за добровольное увольнение в размере 12 МРОТ или пяти средних заработных плат, с последующей помощью с трудоустройством на других предприятиях города, говорится в сообщении компании."В рамках второго блока поддержки, направленного на работников, которые приняли добровольное решение покинуть предприятие или завершить карьеру, предлагается: предложение работникам постоянных рабочих мест на других предприятиях города и региона и, в случае согласия, с выплатой 5 средних заработных плат или 12 МРОТ (что больше)", - отмечается в сообщении.Также в "АвтоВАЗе" заявили о готовности оплатить переобучение сотрудников новым профессиям, востребованным на рынке труда Ижевска и Удмуртии с последующей помощью в трудоустройстве."Оказание содействия работникам предпенсионного возраста при выходе на досрочную пенсию с единовременной выплатой 7 средних заработных плат", - также следует из перечня мер поддержки.При этом в "АвтоВАЗе" подчеркнули, что компания не планирует проводить массовых сокращений персонала, а предложенные меры - добровольны для каждого работника.Кроме того, принято решение продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до конца 2023 года или до достижения ребенком четырёх лет, добавил автопроизводитель.

https://ria.ru/20220726/avtovaz-1805006838.html

ижевск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, ижевск, автоваз