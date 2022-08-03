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Биография Игоря Алешина - РИА Новости, 03.08.2022
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Биография Игоря Алешина
Биография Игоря Алешина - РИА Новости, 03.08.2022
Биография Игоря Алешина
Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Олегович Алешин родился 3 августа 1962 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T00:38
2022-08-03T00:38
справки
росспиртпром
россия
санкт-петербург
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Олегович Алешин родился 3 августа 1962 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1983 году окончил Ленинградский техникум морского приборостроения, в 2001 году – Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "юриспруденция", в 2011 году – Государственный университет управления в Москве по специальности "государственное и муниципальное управление". В 1979-1980 годах работал техником Главной астрономической обсерватории Академии наук в Ленинграде. С 1983 года по 1988 год – слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям четвертого разряда Центрального научно-исследовательского института им. академика А.Н. Крылова (ныне Крыловский государственный научный центр). С 1988 года по 2004 год служил в органах внутренних дел. Работал в центре по борьбе с терроризмом ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу. В 2004-2005 годах – заместитель гендиректора по кадрам и обеспечению охранного предприятия "ОП "Отчизна" (Санкт-Петербург). С 2005 года по 2006 год – советник управляющего филиалом коммерческого банка "Северный морской путь" (Санкт-Петербург). С 2006 года по 2008 год – заместитель генерального директора, генеральный директор ОАО "Московский завод "Кристалл". В 2008-2009 годах – заместитель генерального директора ФГУП "Росспиртпром". С марта по декабрь 2009 года – генеральный директор ОАО "Росспиртпром". С декабря 2009 по июль 2018 года – генеральный директор ФКП "Союзплодоимпорт". 11 июля 2018 года назначен руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Действительный государственный советник РФ III класса (2020). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
санкт-петербург
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справки, росспиртпром, россия, санкт-петербург, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
00:38 03.08.2022
 

Биография Игоря Алешина

© Фото : предоставлено пресс-службой "Союзплодоимпорта2Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин
Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой "Союзплодоимпорта2
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Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Олегович Алешин родился 3 августа 1962 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1983 году окончил Ленинградский техникум морского приборостроения, в 2001 году – Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "юриспруденция", в 2011 году – Государственный университет управления в Москве по специальности "государственное и муниципальное управление".
В 1979-1980 годах работал техником Главной астрономической обсерватории Академии наук в Ленинграде.
С 1983 года по 1988 год – слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям четвертого разряда Центрального научно-исследовательского института им. академика А.Н. Крылова (ныне Крыловский государственный научный центр).
С 1988 года по 2004 год служил в органах внутренних дел. Работал в центре по борьбе с терроризмом ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу.
В 2004-2005 годах – заместитель гендиректора по кадрам и обеспечению охранного предприятия "ОП "Отчизна" (Санкт-Петербург).
С 2005 года по 2006 год – советник управляющего филиалом коммерческого банка "Северный морской путь" (Санкт-Петербург).
С 2006 года по 2008 год – заместитель генерального директора, генеральный директор ОАО "Московский завод "Кристалл".
В 2008-2009 годах – заместитель генерального директора ФГУП "Росспиртпром".
С марта по декабрь 2009 года – генеральный директор ОАО "Росспиртпром".
С декабря 2009 по июль 2018 года – генеральный директор ФКП "Союзплодоимпорт".
11 июля 2018 года назначен руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).
Действительный государственный советник РФ III класса (2020).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРосспиртпромРоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
 
 
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