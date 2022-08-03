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Биография Игоря Алешина

Биография Игоря Алешина - РИА Новости, 03.08.2022

Биография Игоря Алешина

Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Олегович Алешин родился 3 августа 1962 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T00:38

2022-08-03T00:38

2022-08-03T00:38

справки

росспиртпром

россия

санкт-петербург

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Олегович Алешин родился 3 августа 1962 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1983 году окончил Ленинградский техникум морского приборостроения, в 2001 году – Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "юриспруденция", в 2011 году – Государственный университет управления в Москве по специальности "государственное и муниципальное управление". В 1979-1980 годах работал техником Главной астрономической обсерватории Академии наук в Ленинграде. С 1983 года по 1988 год – слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям четвертого разряда Центрального научно-исследовательского института им. академика А.Н. Крылова (ныне Крыловский государственный научный центр). С 1988 года по 2004 год служил в органах внутренних дел. Работал в центре по борьбе с терроризмом ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу. В 2004-2005 годах – заместитель гендиректора по кадрам и обеспечению охранного предприятия "ОП "Отчизна" (Санкт-Петербург). С 2005 года по 2006 год – советник управляющего филиалом коммерческого банка "Северный морской путь" (Санкт-Петербург). С 2006 года по 2008 год – заместитель генерального директора, генеральный директор ОАО "Московский завод "Кристалл". В 2008-2009 годах – заместитель генерального директора ФГУП "Росспиртпром". С марта по декабрь 2009 года – генеральный директор ОАО "Росспиртпром". С декабря 2009 по июль 2018 года – генеральный директор ФКП "Союзплодоимпорт". 11 июля 2018 года назначен руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Действительный государственный советник РФ III класса (2020). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, росспиртпром, россия, санкт-петербург, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)