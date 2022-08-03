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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 03.08.2022
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Туризм
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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 03.08.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на полеты в некоторые города юга и центра России продлили до 11 августа, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:10
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Режим ограничений на полеты в некоторые города юга и центра России продлили до 11 августа, сообщила Росавиация.Временно закрыты аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.Перевозчикам предложено организовать пассажирские полеты по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.Режим ограничений полетов российские авиационные власти установили 24 февраля, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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россия, анапа, белгород, общество, новости - туризм
09:10 03.08.2022 (обновлено: 11:09 03.08.2022)
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила до 11 августа режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Режим ограничений на полеты в некоторые города юга и центра России продлили до 11 августа, сообщила Росавиация.
Временно закрыты аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Перевозчикам предложено организовать пассажирские полеты по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.
Режим ограничений полетов российские авиационные власти установили 24 февраля, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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