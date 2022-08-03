https://ria.ru/20220803/aeroport-1806840264.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 03.08.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничений на полеты в некоторые города юга и центра России продлили до 11 августа, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:10

2022-08-03T09:10

2022-08-03T11:09

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Режим ограничений на полеты в некоторые города юга и центра России продлили до 11 августа, сообщила Росавиация.Временно закрыты аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.Перевозчикам предложено организовать пассажирские полеты по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.Режим ограничений полетов российские авиационные власти установили 24 февраля, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.

https://ria.ru/20220713/avianapravleniya-1802008814.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анапа, белгород, общество, новости - туризм