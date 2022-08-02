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Президент Польши заявил о "шокирующем" звонке Меркель Путину - РИА Новости, 02.08.2022
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Президент Польши заявил о "шокирующем" звонке Меркель Путину
Президент Польши заявил о "шокирующем" звонке Меркель Путину - РИА Новости, 02.08.2022
Президент Польши заявил о "шокирующем" звонке Меркель Путину
Президент Польши Анджей Дуда испытал шок после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину из-за газопровода "Северный... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T01:45
2022-08-02T11:02
в мире
олаф шольц
польша
северный поток — 2
германия
берлин (город)
анджей дуда
ангела меркель
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда испытал шок после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину из-за газопровода "Северный поток — 2". Об этом Дуда заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.По его словам, речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, опубликованном в июле прошлого года, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года.Польский политик считает, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года."Газовые проекты под названием "Северный поток" — это мой главный упрек в адрес Германии", — подчеркнул президент Польши.Магистраль протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию "Северного потока — 2".
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в мире, олаф шольц, польша, северный поток — 2, германия, берлин (город), анджей дуда, ангела меркель, владимир путин, сша
01:45 02.08.2022 (обновлено: 11:02 02.08.2022)
 
Президент Польши заявил о "шокирующем" звонке Меркель Путину

Президент Польши Дуда был шокирован звонком Меркель Путину из-за "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда испытал шок после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину из-за газопровода "Северный поток — 2". Об этом Дуда заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, опубликованном в июле прошлого года, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года.
"В 2021 году последовало соглашение между президентом Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия "Северному потоку — 2", и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе", — высказался Дуда.
Польский политик считает, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года.
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"Газовые проекты под названием "Северный поток" — это мой главный упрек в адрес Германии", — подчеркнул президент Польши.
Магистраль протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию "Северного потока — 2".
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В миреОлаф ШольцПольшаСеверный поток — 2ГерманияБерлин (город)Анджей ДудаАнгела МеркельВладимир ПутинСША
 
 
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