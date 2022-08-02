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Президент Польши заявил о "шокирующем" звонке Меркель Путину

Президент Польши заявил о "шокирующем" звонке Меркель Путину - РИА Новости, 02.08.2022

Президент Польши заявил о "шокирующем" звонке Меркель Путину

Президент Польши Анджей Дуда испытал шок после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину из-за газопровода "Северный... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T01:45

2022-08-02T01:45

2022-08-02T11:02

в мире

олаф шольц

польша

северный поток — 2

германия

берлин (город)

анджей дуда

ангела меркель

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда испытал шок после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину из-за газопровода "Северный поток — 2". Об этом Дуда заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.По его словам, речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, опубликованном в июле прошлого года, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года.Польский политик считает, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года."Газовые проекты под названием "Северный поток" — это мой главный упрек в адрес Германии", — подчеркнул президент Польши.Магистраль протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20220727/prizyv-1805459270.html

https://ria.ru/20220722/flag-1804170190.html

польша

германия

берлин (город)

сша

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