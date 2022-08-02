https://ria.ru/20220802/zerno-1806791499.html

Первый рейс с зерном с Украины досмотрят 3 августа

Первый рейс с зерном с Украины досмотрят 3 августа - РИА Новости, 02.08.2022

Первый рейс с зерном с Украины досмотрят 3 августа

Первый рейс, которым будут перевозить зерно с Украины, будет досмотрен представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН в среду, 3 августа, сообщил на брифинге... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:41

2022-08-02T20:41

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ООН, 2 авг – РИА Новости. Первый рейс, которым будут перевозить зерно с Украины, будет досмотрен представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН в среду, 3 августа, сообщил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должен прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле."Ожидаем, что судно причалит и будет проинспектировано ООН, Турцией, Россией и Украиной завтра", - сказал Дюжаррик.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220801/zerno-1806491531.html

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