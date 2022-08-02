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Первый рейс с зерном с Украины досмотрят 3 августа - РИА Новости, 02.08.2022
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Первый рейс с зерном с Украины досмотрят 3 августа
Первый рейс с зерном с Украины досмотрят 3 августа - РИА Новости, 02.08.2022
Первый рейс с зерном с Украины досмотрят 3 августа
Первый рейс, которым будут перевозить зерно с Украины, будет досмотрен представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН в среду, 3 августа, сообщил на брифинге... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T20:41
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ООН, 2 авг – РИА Новости. Первый рейс, которым будут перевозить зерно с Украины, будет досмотрен представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН в среду, 3 августа, сообщил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должен прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле."Ожидаем, что судно причалит и будет проинспектировано ООН, Турцией, Россией и Украиной завтра", - сказал Дюжаррик.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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украина, россия, стамбул, оон
20:41 02.08.2022
 
Первый рейс с зерном с Украины досмотрят 3 августа

ООН: первый рейс с зерном с Украины досмотрят 3 августа

CC BY-SA 3.0 / H. Zell / Avena sativa, Poaceae, Common Oat, fruits and seeds; Zell am Harmersbach, GermanyНелущеное зерно овса
Нелущеное зерно овса - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
CC BY-SA 3.0 / H. Zell / Avena sativa, Poaceae, Common Oat, fruits and seeds; Zell am Harmersbach, Germany
Читать ria.ru в
ООН, 2 авг – РИА Новости. Первый рейс, которым будут перевозить зерно с Украины, будет досмотрен представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН в среду, 3 августа, сообщил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первое судно с продовольствием - сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне - вышел из порта Одессы в 9.20 мск в понедельник и должен прибыть в Стамбул 2 августа. Морской коридор, по которому идет груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
"Ожидаем, что судно причалит и будет проинспектировано ООН, Турцией, Россией и Украиной завтра", - сказал Дюжаррик.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 17:40
Генсек ООН назвал отправку первого судна с зерном из Одессы важным началом
 
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