https://ria.ru/20220802/zerno-1806669009.html

Лукашенко назвал заявления Киева о желании спасти мир от голода "болтовней"

Лукашенко назвал заявления Киева о желании спасти мир от голода "болтовней" - РИА Новости, 02.08.2022

Лукашенко назвал заявления Киева о желании спасти мир от голода "болтовней"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "болтовней" заявления Киева о том, что целью вывоза зерна является спасение мира от голода, на самом деле... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:19

2022-08-02T14:19

2022-08-02T14:19

экономика

украина

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_ae2289f52e39034a2f45caf193862b7b.jpg

МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "болтовней" заявления Киева о том, что целью вывоза зерна является спасение мира от голода, на самом деле запасов на Украине для этого недостаточно."Это болтовня, не больше", - сказал он журналистам, комментируя планы Киева спасти мир от голода, вывозя зерно. По словам Лукашенко, "из этой ситуации, в которую сами влезли, что обвиняли нас (в противодействии поставкам зерна на мировые рынки - ред.), им надо выйти". "Ну вот в Стамбуле встретились, уже договорились, зерно повезли. Сейчас "голодную Африку накормят". Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы с нового урожая зерно поставляли. Поэтому это просто игры", - отметил белорусский президент.Лукашенко назвал продовольственную сделку выходом из той ситуации, в которую влезли американцы и их сателлиты. Он напомнил, что еще недавно на теме вывоза украинского зерна пытались раздуть тему голода в Европе и Африке. При этом даже в лучшие времена Украина обеспечивала лишь 1,5% экспорта зерна. "Это ничто, арифметическая погрешность. И они начали обвинять и нас, и Россию, что мы агрессоры, не даем вывезти огромное количество украинского зерна, поэтому голод", - сказал он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Судно с зерном, покинувшее в понедельник порт Одессы, в полночь бросит якорь на назначенной стоянке в Стамбуле.До этого в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяло везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220801/zerno-1806324688.html

https://ria.ru/20220724/zerno-1804632904.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, белоруссия, александр лукашенко