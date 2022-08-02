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Лукашенко назвал заявления Киева о желании спасти мир от голода "болтовней" - РИА Новости, 02.08.2022
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Лукашенко назвал заявления Киева о желании спасти мир от голода "болтовней"
Лукашенко назвал заявления Киева о желании спасти мир от голода "болтовней" - РИА Новости, 02.08.2022
Лукашенко назвал заявления Киева о желании спасти мир от голода "болтовней"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "болтовней" заявления Киева о том, что целью вывоза зерна является спасение мира от голода, на самом деле... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:19
2022-08-02T14:19
экономика
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "болтовней" заявления Киева о том, что целью вывоза зерна является спасение мира от голода, на самом деле запасов на Украине для этого недостаточно."Это болтовня, не больше", - сказал он журналистам, комментируя планы Киева спасти мир от голода, вывозя зерно. По словам Лукашенко, "из этой ситуации, в которую сами влезли, что обвиняли нас (в противодействии поставкам зерна на мировые рынки - ред.), им надо выйти". "Ну вот в Стамбуле встретились, уже договорились, зерно повезли. Сейчас "голодную Африку накормят". Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы с нового урожая зерно поставляли. Поэтому это просто игры", - отметил белорусский президент.Лукашенко назвал продовольственную сделку выходом из той ситуации, в которую влезли американцы и их сателлиты. Он напомнил, что еще недавно на теме вывоза украинского зерна пытались раздуть тему голода в Европе и Африке. При этом даже в лучшие времена Украина обеспечивала лишь 1,5% экспорта зерна. "Это ничто, арифметическая погрешность. И они начали обвинять и нас, и Россию, что мы агрессоры, не даем вывезти огромное количество украинского зерна, поэтому голод", - сказал он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Судно с зерном, покинувшее в понедельник порт Одессы, в полночь бросит якорь на назначенной стоянке в Стамбуле.До этого в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяло везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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экономика, украина, белоруссия, александр лукашенко
14:19 02.08.2022
 
Лукашенко назвал заявления Киева о желании спасти мир от голода "болтовней"

Лукашенко заявил, что у Украины мало зерна для заявленных планов спасти мир от голода

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "болтовней" заявления Киева о том, что целью вывоза зерна является спасение мира от голода, на самом деле запасов на Украине для этого недостаточно.
"Это болтовня, не больше", - сказал он журналистам, комментируя планы Киева спасти мир от голода, вывозя зерно. По словам Лукашенко, "из этой ситуации, в которую сами влезли, что обвиняли нас (в противодействии поставкам зерна на мировые рынки - ред.), им надо выйти". "Ну вот в Стамбуле встретились, уже договорились, зерно повезли. Сейчас "голодную Африку накормят". Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы с нового урожая зерно поставляли. Поэтому это просто игры", - отметил белорусский президент.
Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс тоннами украинской кукурузы
Вчера, 09:49
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Лукашенко назвал продовольственную сделку выходом из той ситуации, в которую влезли американцы и их сателлиты. Он напомнил, что еще недавно на теме вывоза украинского зерна пытались раздуть тему голода в Европе и Африке. При этом даже в лучшие времена Украина обеспечивала лишь 1,5% экспорта зерна. "Это ничто, арифметическая погрешность. И они начали обвинять и нас, и Россию, что мы агрессоры, не даем вывезти огромное количество украинского зерна, поэтому голод", - сказал он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Судно с зерном, покинувшее в понедельник порт Одессы, в полночь бросит якорь на назначенной стоянке в Стамбуле.
До этого в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяло везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 15:58
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ЭкономикаУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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