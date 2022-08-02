https://ria.ru/20220802/zavody-1806622984.html

Три новых биомедицинских завода запустят в ОЭЗ Москвы до конца года

Три новых биомедицинских завода запустят в ОЭЗ Москвы до конца года - РИА Новости, 02.08.2022

Три новых биомедицинских завода запустят в ОЭЗ Москвы до конца года

До конца 2022 года на площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" введут в эксплуатацию три новых завода по производству... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:25

2022-08-02T12:25

2022-08-02T12:25

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. До конца 2022 года на площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" введут в эксплуатацию три новых завода по производству биомедицинской продукции, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Компании, работающие в ОЭЗ Москвы в отрасли биофармацевтики, планируют завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию три завода до конца этого года. Суммарный объем инвестиций в новые предприятия составляет почти два миллиарда рублей. Площадь новых производств составит около 200 тысяч квадратных метров. После открытия на них смогут работать почти 200 человек", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.Один из заводов откроет компания "Акрус БиоМед", которая занимается разработкой и производством биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Продукты первой линии БМКП предназначены для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов и позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки и без образования рубцов.В свою очередь, компания "Мезоформула" - один из лидеров на российском рынке по производству средств мезотерапии - на площадке в ОЭЗ Москвы будет разрабатывать и выпускать инновационные препараты для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии. Компания создает собственные рецептуры, эффективность которых подтверждается тестами независимых лабораторий.Третий завод запускает компания "Ветбиохим" – производитель лекарственных средств для животных. Она будет выпускать несколько видов безопасных вакцин и сопутствующие препараты для домашних питомцев и сельскохозяйственных животных. Мощности нового завода рассчитаны на выпуск нескольких десятков миллионов доз вакцин в год.Сегодня статус резидента в столичной ОЭЗ имеет 21 предприятие медицинских технологий, оборудования и биофармацевтической отрасли. Большая часть из них – 14 компаний – располагаются на площадке "Печатники". Компании производят медицинские изделия для оказания первой помощи, оборудование для стерилизации, аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательную технику, детскую и взрослую ортопедическую обувь, отечественные жизненно-важные препараты, в том числе инсулины, препараты-дженерики и другие инновационные медицинские изделия.

https://ria.ru/20220627/investitsii-1798329837.html

https://ria.ru/20220715/vyruchka-1802647052.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, владислав овчинский, москва