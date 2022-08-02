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В ЦИК планируют аккредитовать на выборы обычное число зарубежных СМИ - РИА Новости, 02.08.2022
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В ЦИК планируют аккредитовать на выборы обычное число зарубежных СМИ
В ЦИК планируют аккредитовать на выборы обычное число зарубежных СМИ - РИА Новости, 02.08.2022
В ЦИК планируют аккредитовать на выборы обычное число зарубежных СМИ
В единый день голосования на выборах будут присутствовать зарубежные средства массовой информации, количество СМИ в общем будет не меньше, чем в прошлые годы,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:32
2022-08-02T14:32
политика
россия
европа
игорь борисов
цик рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В единый день голосования на выборах будут присутствовать зарубежные средства массовой информации, количество СМИ в общем будет не меньше, чем в прошлые годы, заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов."В период организации и поведения выборов 11 сентября будет аккредитовано не меньше средств массовой информации, чем в прошлые годы, в том числе и зарубежных", - сказал Борисов в международном мультимедийном пресс-центре на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в ходе пресс-конференции "Внешние угрозы российскому суверенитету в период избирательной кампании и единого дня голосования 2022 года".Он отметил, что у иностранных электоральных специалистов есть большой интерес приехать и посмотреть на ход избирательного процесса в России, международных наблюдателей пригласят на общенациональные выборы. "У них несоответствие их позиций, впечатлений в России с тем, что печатают в средствах массовой информации в Европе… Мы готовы все показывать, официально, с точки зрения закона всегда открыты", - сказал Борисов.
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политика, россия, европа, игорь борисов, цик рф
14:32 02.08.2022
 
В ЦИК планируют аккредитовать на выборы обычное число зарубежных СМИ

Член ЦИК Борисов: на выборах будут работать зарубежные СМИ, их число — не меньше обычного

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В единый день голосования на выборах будут присутствовать зарубежные средства массовой информации, количество СМИ в общем будет не меньше, чем в прошлые годы, заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов.
"В период организации и поведения выборов 11 сентября будет аккредитовано не меньше средств массовой информации, чем в прошлые годы, в том числе и зарубежных", - сказал Борисов в международном мультимедийном пресс-центре на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в ходе пресс-конференции "Внешние угрозы российскому суверенитету в период избирательной кампании и единого дня голосования 2022 года".
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Он отметил, что у иностранных электоральных специалистов есть большой интерес приехать и посмотреть на ход избирательного процесса в России, международных наблюдателей пригласят на общенациональные выборы. "У них несоответствие их позиций, впечатлений в России с тем, что печатают в средствах массовой информации в Европе… Мы готовы все показывать, официально, с точки зрения закона всегда открыты", - сказал Борисов.
 
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