https://ria.ru/20220802/vybory-1806674077.html

В ЦИК планируют аккредитовать на выборы обычное число зарубежных СМИ

В ЦИК планируют аккредитовать на выборы обычное число зарубежных СМИ - РИА Новости, 02.08.2022

В ЦИК планируют аккредитовать на выборы обычное число зарубежных СМИ

В единый день голосования на выборах будут присутствовать зарубежные средства массовой информации, количество СМИ в общем будет не меньше, чем в прошлые годы,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:32

2022-08-02T14:32

2022-08-02T14:32

политика

россия

европа

игорь борисов

цик рф

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В единый день голосования на выборах будут присутствовать зарубежные средства массовой информации, количество СМИ в общем будет не меньше, чем в прошлые годы, заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов."В период организации и поведения выборов 11 сентября будет аккредитовано не меньше средств массовой информации, чем в прошлые годы, в том числе и зарубежных", - сказал Борисов в международном мультимедийном пресс-центре на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в ходе пресс-конференции "Внешние угрозы российскому суверенитету в период избирательной кампании и единого дня голосования 2022 года".Он отметил, что у иностранных электоральных специалистов есть большой интерес приехать и посмотреть на ход избирательного процесса в России, международных наблюдателей пригласят на общенациональные выборы. "У них несоответствие их позиций, впечатлений в России с тем, что печатают в средствах массовой информации в Европе… Мы готовы все показывать, официально, с точки зрения закона всегда открыты", - сказал Борисов.

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европа

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Наталья Макарова

политика, россия, европа, игорь борисов, цик рф