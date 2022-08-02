https://ria.ru/20220802/vybory-1806605422.html

В Совфеде ожидают попытки помешать работе избиркомов на осенних выборах

В Совфеде ожидают попытки помешать работе избиркомов на осенних выборах - РИА Новости, 02.08.2022

В Совфеде ожидают попытки помешать работе избиркомов на осенних выборах

В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ ожидают попытки помешать нормальной работе избиркомов в ходе сентябрьских выборов, включая кибератаки, заявил... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:45

2022-08-02T11:45

2022-08-02T11:45

политика

россия

андрей климов

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ ожидают попытки помешать нормальной работе избиркомов в ходе сентябрьских выборов, включая кибератаки, заявил глава комиссии Андрей Климов."Как и ранее, заморские оппоненты будут пытаться обкатывать в августе-сентябре новые приемы и методы, включая использование информационно-коммуникационных технологий с прицелом на российские президентские выборы 2024 года. В частности, мешать нормальной работе избирательных комиссий при помощи кибератак", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220802/vybory-1806598015.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, андрей климов