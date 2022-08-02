https://ria.ru/20220802/vybory-1806605422.html
В Совфеде ожидают попытки помешать работе избиркомов на осенних выборах
В Совфеде ожидают попытки помешать работе избиркомов на осенних выборах - РИА Новости, 02.08.2022
В Совфеде ожидают попытки помешать работе избиркомов на осенних выборах
В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ ожидают попытки помешать нормальной работе избиркомов в ходе сентябрьских выборов, включая кибератаки, заявил... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:45
2022-08-02T11:45
2022-08-02T11:45
политика
россия
андрей климов
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ ожидают попытки помешать нормальной работе избиркомов в ходе сентябрьских выборов, включая кибератаки, заявил глава комиссии Андрей Климов."Как и ранее, заморские оппоненты будут пытаться обкатывать в августе-сентябре новые приемы и методы, включая использование информационно-коммуникационных технологий с прицелом на российские президентские выборы 2024 года. В частности, мешать нормальной работе избирательных комиссий при помощи кибератак", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, андрей климов
В Совфеде ожидают попытки помешать работе избиркомов на осенних выборах
Член Совфеда Климов предупредил о возможных кибератаках из-за рубежа на осенних выборах
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ ожидают попытки помешать нормальной работе избиркомов в ходе сентябрьских выборов, включая кибератаки, заявил глава комиссии Андрей Климов.
"Как и ранее, заморские оппоненты будут пытаться обкатывать в августе-сентябре новые приемы и методы, включая использование информационно-коммуникационных технологий с прицелом на российские президентские выборы 2024 года. В частности, мешать нормальной работе избирательных комиссий при помощи кибератак", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".