07:32 02.08.2022 (обновлено: 10:56 02.08.2022)
Камчатский вулкан Шивелуч стал опасно активным, предупредили ученые
Институт вулканологии ДВО РАН: камчатский вулкан Шивелуч стал опасно активным
Шивелуч. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 авг — РИА Новости. Активность камчатского вулкана Шивелуч стала опасной, кратер раскалился, со склонов стекает лава, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Активность Шивелуча очень высокая: появилось вулканическое дрожание, в кратер поступает свежий магматический материал. Верхняя часть кратера раскалена, наблюдается постоянное свечение", — приводит пресс-служба слова вулканолога Юрия Демянчука.
Директор института Алексей Озеров уточнил, что температура внутри лавового потока может достигать 800 градусов Цельсия.
"Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. Чрезвычайная угроза для жизни существует на всей территории в радиусе десяти километров от Шивелуча", — сказал Озеров.
Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2,5 тысячи метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и в 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.
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