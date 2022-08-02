https://ria.ru/20220802/vulkan-1806565063.html

Камчатский вулкан Шивелуч стал опасно активным, предупредили ученые

Камчатский вулкан Шивелуч стал опасно активным, предупредили ученые - РИА Новости, 02.08.2022

Камчатский вулкан Шивелуч стал опасно активным, предупредили ученые

Активность камчатского вулкана Шивелуч стала опасной, кратер раскалился, со склонов стекает лава, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T07:32

2022-08-02T07:32

2022-08-02T10:56

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 авг — РИА Новости. Активность камчатского вулкана Шивелуч стала опасной, кратер раскалился, со склонов стекает лава, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.Директор института Алексей Озеров уточнил, что температура внутри лавового потока может достигать 800 градусов Цельсия."Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. Чрезвычайная угроза для жизни существует на всей территории в радиусе десяти километров от Шивелуча", — сказал Озеров.Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2,5 тысячи метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и в 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

https://ria.ru/20220724/vulkan-1804640283.html

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общество, шивелуч, россия, камчатский край