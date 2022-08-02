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ВСУ нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка

ВСУ нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 02.08.2022

ВСУ нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка

Украинские войска нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:40

2022-08-02T13:40

2022-08-02T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Во вторник штаб сообщал об ударе украинских войск по школе №84 в Петровском районе Донецка."При обстреле Петровского р-на Донецка украинские боевики повредили еще одну школу. Под удар ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) попала общеобразовательная школа №110", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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Последствия ударов по Донецку со стороны ВСУ Киевский район Донецка вновь под украинскими обстрелами, передает корреспондент РИА Новости. В ДНР заявили, что сегодня по району были выпущены десятки украинских снарядов "натовского" калибра 155 мм, в том числе был нанесен удар по магазину, 1 человек погиб, 3 ранены. 2022-08-02T13:40 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район