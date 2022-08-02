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ВСУ нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/vsu-1806651661.html
ВСУ нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка
ВСУ нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 02.08.2022
ВСУ нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка
Украинские войска нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:40
2022-08-02T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Во вторник штаб сообщал об ударе украинских войск по школе №84 в Петровском районе Донецка."При обстреле Петровского р-на Донецка украинские боевики повредили еще одну школу. Под удар ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) попала общеобразовательная школа №110", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Последствия ударов по Донецку со стороны ВСУ
Киевский район Донецка вновь под украинскими обстрелами, передает корреспондент РИА Новости. В ДНР заявили, что сегодня по району были выпущены десятки украинских снарядов "натовского" калибра 155 мм, в том числе был нанесен удар по магазину, 1 человек погиб, 3 ранены.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
13:40 02.08.2022 (обновлено: 14:57 02.08.2022)
 
ВСУ нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка

ДНР: ВСУ атаковали еще одну школу в Петровском районе Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Во вторник штаб сообщал об ударе украинских войск по школе №84 в Петровском районе Донецка.
"При обстреле Петровского р-на Донецка украинские боевики повредили еще одну школу. Под удар ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) попала общеобразовательная школа №110", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский район
 
 
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