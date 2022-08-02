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ВСУ нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка
ВСУ нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 02.08.2022
ВСУ нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка
Украинские войска нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:40
2022-08-02T13:40
2022-08-02T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Во вторник штаб сообщал об ударе украинских войск по школе №84 в Петровском районе Донецка."При обстреле Петровского р-на Донецка украинские боевики повредили еще одну школу. Под удар ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) попала общеобразовательная школа №110", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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Последствия ударов по Донецку со стороны ВСУ
Киевский район Донецка вновь под украинскими обстрелами, передает корреспондент РИА Новости. В ДНР заявили, что сегодня по району были выпущены десятки украинских снарядов "натовского" калибра 155 мм, в том числе был нанесен удар по магазину, 1 человек погиб, 3 ранены.
2022-08-02T13:40
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РИА Новости
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
13:40 02.08.2022 (обновлено: 14:57 02.08.2022)
ВСУ нанесли удар еще по одной школе в Петровском районе Донецка
ДНР: ВСУ атаковали еще одну школу в Петровском районе Донецка