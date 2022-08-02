В Госдуме считают дипломатическую войну Китая и США неизбежной
Депутат Морозов: из-за визита Пелоси на Тайвань дипломатическая война КНР и США неизбежна
© AP Photo / Chiang Ying-yingБилборд с приветствием Нэнси Пелоси в Тайбэе, Тайвань
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Билборд с приветствием Нэнси Пелоси в Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Из-за визита визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань дипломатическая война США и Китая неизбежна, США ускоряют презентацию новой стратегии Китая по Тайваню, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
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Он отметил, что данный вопрос в отношениях государств перешел в формат дуэли, в котором Китаю придется "стрелять", так как иначе это воспримется мировым сообществом как геополитический провал.
"Этот вопрос приобрел формат дуэли. Первый "выстрел" сделан! Если Китай "не стреляет", то это будет воспринято мировым сообществом вовсе не как благородство и даже не как стремление к миру. Это будет геополитический провал. Китаю придется "стрелять", — добавил он.
Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией". В МИД РФ назвали поездку Пелоси провокацией.