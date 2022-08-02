https://ria.ru/20220802/voyna-1806809882.html

В Госдуме считают дипломатическую войну Китая и США неизбежной

В Госдуме считают дипломатическую войну Китая и США неизбежной - РИА Новости, 02.08.2022

В Госдуме считают дипломатическую войну Китая и США неизбежной

Из-за визита визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань дипломатическая война США и Китая неизбежна, США ускоряют презентацию новой стратегии... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T23:38

2022-08-02T23:38

2022-08-02T23:38

в мире

чжан цзюнь

китай

сша

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оон

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Из-за визита визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань дипломатическая война США и Китая неизбежна, США ускоряют презентацию новой стратегии Китая по Тайваню, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов."Думаю, дипломатическая война неизбежна! Мы в преддверии новой стратегии КНР по Тайваню. США ускорят ее публичную презентацию", - сказал он.Он отметил, что данный вопрос в отношениях государств перешел в формат дуэли, в котором Китаю придется "стрелять", так как иначе это воспримется мировым сообществом как геополитический провал."Этот вопрос приобрел формат дуэли. Первый "выстрел" сделан! Если Китай "не стреляет", то это будет воспринято мировым сообществом вовсе не как благородство и даже не как стремление к миру. Это будет геополитический провал. Китаю придется "стрелять", — добавил он.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией". В МИД РФ назвали поездку Пелоси провокацией.

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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