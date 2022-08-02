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"ВКонтакте" сообщила, что Медведев не публиковал удаленный пост - РИА Новости, 02.08.2022
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"ВКонтакте" сообщила, что Медведев не публиковал удаленный пост
"ВКонтакте" сообщила, что Медведев не публиковал удаленный пост - РИА Новости, 02.08.2022
"ВКонтакте" сообщила, что Медведев не публиковал удаленный пост
Геополитический пост зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" опубликовал сторонний пользователь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:11
2022-08-02T14:49
технологии
вконтакте
совет безопасности рф
дмитрий медведев
олег осипов
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Геополитический пост зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" опубликовал сторонний пользователь, сообщили РИА Новости в пресс-службе социальной сети.Накануне вечером на странице Медведева появился пост на тему геополитики, однако потом он пропал, и последней записью снова стало поздравление с Днем ВМФ. Его помощник Олег Осипов заявил журналистам, что со взломщиками "разберется администрация VK и те, кому положено".
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технологии, вконтакте, совет безопасности рф, дмитрий медведев, олег осипов, россия
12:11 02.08.2022 (обновлено: 14:49 02.08.2022)
 
"ВКонтакте" сообщила, что Медведев не публиковал удаленный пост

"ВКонтакте" заявила, что пост от имени Медведева опубликовал сторонний пользователь

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Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Геополитический пост зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" опубликовал сторонний пользователь, сообщили РИА Новости в пресс-службе социальной сети.

"В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего", — рассказали собеседники агентства.

Накануне вечером на странице Медведева появился пост на тему геополитики, однако потом он пропал, и последней записью снова стало поздравление с Днем ВМФ. Его помощник Олег Осипов заявил журналистам, что со взломщиками "разберется администрация VK и те, кому положено".
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