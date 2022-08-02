https://ria.ru/20220802/vizit-1806678045.html

Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне

Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне - РИА Новости, 02.08.2022

Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мьянму 3 августа обсудит с руководством республики меры по продвижению сотрудничества в сфере обороны, сообщается на... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:39

2022-08-02T14:39

2022-08-02T14:49

в мире

россия

сергей лавров

мьянма

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мьянму 3 августа обсудит с руководством республики меры по продвижению сотрудничества в сфере обороны, сообщается на сайте российского министерства."Главная цель предстоящего визита – определение приоритетных направлений российско-мьянманского взаимодействия в целях укрепления всего комплекса межгосударственных связей. В данном контексте будут согласованы взаимные меры по продвижению сотрудничества в области обороны и безопасности, активизации торгово-экономической кооперации, гуманитарных контактов, обсуждены вопросы взаимодействия на международной и региональной аренах", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе визита Лаврова планируются его переговоры с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином, а также с председателем государственного административного совета, премьер-министром Мин Аун Хлайном.

https://ria.ru/20220802/spg-1806681451.html

россия

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сергей лавров, мьянма, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)