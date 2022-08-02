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Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне - РИА Новости, 02.08.2022
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Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне
Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне - РИА Новости, 02.08.2022
Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мьянму 3 августа обсудит с руководством республики меры по продвижению сотрудничества в сфере обороны, сообщается на... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:39
2022-08-02T14:49
в мире
россия
сергей лавров
мьянма
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мьянму 3 августа обсудит с руководством республики меры по продвижению сотрудничества в сфере обороны, сообщается на сайте российского министерства."Главная цель предстоящего визита – определение приоритетных направлений российско-мьянманского взаимодействия в целях укрепления всего комплекса межгосударственных связей. В данном контексте будут согласованы взаимные меры по продвижению сотрудничества в области обороны и безопасности, активизации торгово-экономической кооперации, гуманитарных контактов, обсуждены вопросы взаимодействия на международной и региональной аренах", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе визита Лаврова планируются его переговоры с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином, а также с председателем государственного административного совета, премьер-министром Мин Аун Хлайном.
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россия
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в мире, россия, сергей лавров, мьянма, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:39 02.08.2022 (обновлено: 14:49 02.08.2022)
 
Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне

МИД: Лавров во время визита в Мьянму обсудит продвижение сотрудничества в обороне

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мьянму 3 августа обсудит с руководством республики меры по продвижению сотрудничества в сфере обороны, сообщается на сайте российского министерства.
"Главная цель предстоящего визита – определение приоритетных направлений российско-мьянманского взаимодействия в целях укрепления всего комплекса межгосударственных связей. В данном контексте будут согласованы взаимные меры по продвижению сотрудничества в области обороны и безопасности, активизации торгово-экономической кооперации, гуманитарных контактов, обсуждены вопросы взаимодействия на международной и региональной аренах", - говорится в сообщении.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:48
Мьянма заинтересована в поставках СПГ из России
Отмечается, что в ходе визита Лаврова планируются его переговоры с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином, а также с председателем государственного административного совета, премьер-министром Мин Аун Хлайном.
 
В миреРоссияСергей ЛавровМьянмаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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