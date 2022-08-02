https://ria.ru/20220802/vizit-1806678045.html
Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне
Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне - РИА Новости, 02.08.2022
Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мьянму 3 августа обсудит с руководством республики меры по продвижению сотрудничества в сфере обороны, сообщается на... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:39
2022-08-02T14:39
2022-08-02T14:49
в мире
россия
сергей лавров
мьянма
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мьянму 3 августа обсудит с руководством республики меры по продвижению сотрудничества в сфере обороны, сообщается на сайте российского министерства."Главная цель предстоящего визита – определение приоритетных направлений российско-мьянманского взаимодействия в целях укрепления всего комплекса межгосударственных связей. В данном контексте будут согласованы взаимные меры по продвижению сотрудничества в области обороны и безопасности, активизации торгово-экономической кооперации, гуманитарных контактов, обсуждены вопросы взаимодействия на международной и региональной аренах", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе визита Лаврова планируются его переговоры с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином, а также с председателем государственного административного совета, премьер-министром Мин Аун Хлайном.
https://ria.ru/20220802/spg-1806681451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, мьянма, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:39 02.08.2022 (обновлено: 14:49 02.08.2022)
Лавров обсудит в Мьянме сотрудничество в обороне
МИД: Лавров во время визита в Мьянму обсудит продвижение сотрудничества в обороне