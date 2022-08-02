https://ria.ru/20220802/vino-1806562382.html

Названа неожиданная разница между безалкогольным вином и обычным

Названа неожиданная разница между безалкогольным вином и обычным - РИА Новости, 02.08.2022

Названа неожиданная разница между безалкогольным вином и обычным

Набирающие популярность в России безалкогольные вина обладают сроком годности в отличие от обычных вин — в среднем до двух лет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T06:11

2022-08-02T06:11

2022-08-02T06:11

россия

роскачество

германия

испания

общество

вино

алкоголь

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Набирающие популярность в России безалкогольные вина обладают сроком годности в отличие от обычных вин — в среднем до двух лет, рассказали РИА Новости в Роскачестве.Там также отметили, что, как правило, сроки годности достаточно длительные — до двух лет."Алкоголь делает вино более стабильным по микробиологическим параметрам. Как только алкоголь мы из вина убираем, нам нужно защищать продукт какими-то дополнительными консервантами — большими дозировками сернистого ангидрида, аскорбиновой кислотой и другими", — приводятся в сообщении слова члена дегустационной комиссии "Винного гида России" Роскачества Ирины Годуновой.Подчеркивается, что практически все безалкогольные вина на российском рынке импортные — как правило, поставляемые из Германии или Испании. При этом производство такого типа вин для отечественных производителей достаточно затратно.По оценкам экспертов Роскачества, безалкогольные вина сейчас занимают не более 0,9-1,2 процента от общего объема продаж вин всех категорий в стране. Но на фоне роста внимания потребителей к собственному здоровью, а также из-за следования рекомендациям после вакцинации от COVID-19, в последние пару лет спрос на такие напитки начал увеличиваться."Ренессанс идеи "ЗОЖ" и, как следствие, безалкогольного вина произошел в пандемию COVID-19, когда очень большое количество покупателей стало обращать внимание на безалкогольное вино вследствие начала вакцинации от заболевания (так как в течение определенного времени после прививки врачи не рекомендовали потреблять напитки, содержащие алкоголь)", — пояснила менеджер по закупкам вина торговой сети "Карусель" (входит в Х5 Group) Ксения Ковчина.

https://ria.ru/20220612/zhizn-1794917276.html

https://ria.ru/20220801/import-1806515459.html

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россия, роскачество, германия, испания, общество, вино, алкоголь