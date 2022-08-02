https://ria.ru/20220802/veteran-1806626679.html

Умер предпоследний в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны

Умер предпоследний в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 02.08.2022

Умер предпоследний в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Камбулат Гайсанов скончался в Ингушетии, после этого в республике остался только один участник войны 1941-1945... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:37

2022-08-02T12:37

2022-08-02T12:41

общество

республика ингушетия

великая отечественная война (1941-1945)

махмуд-али калиматов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806627662_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_477e30612c3065ebca5bfde294155407.jpg

НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Камбулат Гайсанов скончался в Ингушетии, после этого в республике остался только один участник войны 1941-1945 годов, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Получил сегодня печальную весть - умер один из оставшихся в Ингушетии двух ветеранов Великой Отечественной войны - Камбулат Гайсанов", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он отметил, что, несмотря на преклонный возраст, Гайсанов был достаточно бодрым и общительным. "Камбулат Абукарович принадлежал к поколению людей, которые, пройдя через тяжелые испытания, сумели сохранить в себе доброту, ум и мудрое отношение к жизни. Будучи почти мальчишкой, он принимал посильное участие в обороне Малгобека, был ранен в голову. Тяжело, когда от нас уходят люди с таким жизненным багажом и опытом. Искренне соболезную родным и близким Камбулата Гайсанова", - подчеркнул глава Ингушетии. Гайсанов был награжден орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу".После смерти Гайсанова в регионе остался лишь один ветеран Великой Отечественной войны – 98-летний житель селения Сурхахи Магомед Мидаров.

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, республика ингушетия, великая отечественная война (1941-1945), махмуд-али калиматов