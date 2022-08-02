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Умер предпоследний в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 02.08.2022
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Умер предпоследний в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны
Умер предпоследний в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 02.08.2022
Умер предпоследний в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Камбулат Гайсанов скончался в Ингушетии, после этого в республике остался только один участник войны 1941-1945... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:37
2022-08-02T12:41
общество
республика ингушетия
великая отечественная война (1941-1945)
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Камбулат Гайсанов скончался в Ингушетии, после этого в республике остался только один участник войны 1941-1945 годов, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Получил сегодня печальную весть - умер один из оставшихся в Ингушетии двух ветеранов Великой Отечественной войны - Камбулат Гайсанов", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он отметил, что, несмотря на преклонный возраст, Гайсанов был достаточно бодрым и общительным. "Камбулат Абукарович принадлежал к поколению людей, которые, пройдя через тяжелые испытания, сумели сохранить в себе доброту, ум и мудрое отношение к жизни. Будучи почти мальчишкой, он принимал посильное участие в обороне Малгобека, был ранен в голову. Тяжело, когда от нас уходят люди с таким жизненным багажом и опытом. Искренне соболезную родным и близким Камбулата Гайсанова", - подчеркнул глава Ингушетии. Гайсанов был награжден орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу".После смерти Гайсанова в регионе остался лишь один ветеран Великой Отечественной войны – 98-летний житель селения Сурхахи Магомед Мидаров.
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общество, республика ингушетия, великая отечественная война (1941-1945), махмуд-али калиматов
12:37 02.08.2022 (обновлено: 12:41 02.08.2022)
 
Умер предпоследний в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны

Предпоследний в Ингушетии ветеран ВОВ Камбулат Гайсанов умер на 95-м году жизни

© Фото : gресс-служба Главы и Правительства РИКамбулат Гайсанов
Камбулат Гайсанов - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : gресс-служба Главы и Правительства РИ
Камбулат Гайсанов. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Камбулат Гайсанов скончался в Ингушетии, после этого в республике остался только один участник войны 1941-1945 годов, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Получил сегодня печальную весть - умер один из оставшихся в Ингушетии двух ветеранов Великой Отечественной войны - Камбулат Гайсанов", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что, несмотря на преклонный возраст, Гайсанов был достаточно бодрым и общительным. "Камбулат Абукарович принадлежал к поколению людей, которые, пройдя через тяжелые испытания, сумели сохранить в себе доброту, ум и мудрое отношение к жизни. Будучи почти мальчишкой, он принимал посильное участие в обороне Малгобека, был ранен в голову. Тяжело, когда от нас уходят люди с таким жизненным багажом и опытом. Искренне соболезную родным и близким Камбулата Гайсанова", - подчеркнул глава Ингушетии. Гайсанов был награжден орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу".
После смерти Гайсанова в регионе остался лишь один ветеран Великой Отечественной войны – 98-летний житель селения Сурхахи Магомед Мидаров.
 
ОбществоРеспублика ИнгушетияВеликая Отечественная война (1941-1945)Махмуд-Али Калиматов
 
 
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