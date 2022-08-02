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Британия хочет присвоить золото Венесуэлы, считает венесуэльский депутат - РИА Новости, 02.08.2022
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Британия хочет присвоить золото Венесуэлы, считает венесуэльский депутат
Британия хочет присвоить золото Венесуэлы, считает венесуэльский депутат - РИА Новости, 02.08.2022
Британия хочет присвоить золото Венесуэлы, считает венесуэльский депутат
Правительство Великобритании прикрывается признанием фиктивного правительства Хуана Гуаидо, чтобы присвоить себе золотой запас Венесуэлы, хранящийся в Лондоне,... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:41
2022-08-02T08:41
в мире
хуан гуаидо
николас мадуро
уго чавес
венесуэла
великобритания
сша
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КАРАКАС, 2 авг - РИА Новости. Правительство Великобритании прикрывается признанием фиктивного правительства Хуана Гуаидо, чтобы присвоить себе золотой запас Венесуэлы, хранящийся в Лондоне, заявил РИА Новости депутат венесуэльского парламента Хакобо Торрес."Основной мотив для признания фиктивного, несуществующего правительства Хуана Гуаидо заключается в присвоении золота Венесуэлы... британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота", - сказал депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV.Высокий суд Великобритании в пятницу отклонил иск Венесуэлы о возвращении в страну золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов, которые удерживаются в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне."Они продолжают придерживаться колониального менталитета, полагая, что являются хозяевами мира, и хотят произвольно распоряжаться ресурсами, принадлежащими венесуэльскому народу, у которого есть законное правительство, которым руководит президент Николас Мадуро", - добавил Торрес.В хранилищах Банка Англии находится 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, в настоящий момент его биржевая стоимость составляет 1,77 миллиарда долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013).Судебный спор об управлении этим активом идет между официальным советом Центрального банка Венесуэлы, который назначен правительством Николаса Мадуро, и группой управляющих, которую назначила команда оппозиционера Хуана Гуаидо.Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас - правительство планировало использовать его для борьбы с пандемией COVID-19, а также закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития Организации Объединенных Наций.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран континента и Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
https://ria.ru/20220729/maduro-1805872677.html
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в мире, хуан гуаидо, николас мадуро, уго чавес, венесуэла, великобритания, сша
08:41 02.08.2022
 
Британия хочет присвоить золото Венесуэлы, считает венесуэльский депутат

Венесуэльский депутат Торрес: Британия намерена присвоить золотой запас Венесуэлы

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПроизводство золотых слитков
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Производство золотых слитков. Архивное фото
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КАРАКАС, 2 авг - РИА Новости. Правительство Великобритании прикрывается признанием фиктивного правительства Хуана Гуаидо, чтобы присвоить себе золотой запас Венесуэлы, хранящийся в Лондоне, заявил РИА Новости депутат венесуэльского парламента Хакобо Торрес.
"Основной мотив для признания фиктивного, несуществующего правительства Хуана Гуаидо заключается в присвоении золота Венесуэлы... британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота", - сказал депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV.
Высокий суд Великобритании в пятницу отклонил иск Венесуэлы о возвращении в страну золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов, которые удерживаются в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне.
"Они продолжают придерживаться колониального менталитета, полагая, что являются хозяевами мира, и хотят произвольно распоряжаться ресурсами, принадлежащими венесуэльскому народу, у которого есть законное правительство, которым руководит президент Николас Мадуро", - добавил Торрес.
В хранилищах Банка Англии находится 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, в настоящий момент его биржевая стоимость составляет 1,77 миллиарда долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013).
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Британский суд отказал Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту
Судебный спор об управлении этим активом идет между официальным советом Центрального банка Венесуэлы, который назначен правительством Николаса Мадуро, и группой управляющих, которую назначила команда оппозиционера Хуана Гуаидо.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас - правительство планировало использовать его для борьбы с пандемией COVID-19, а также закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития Организации Объединенных Наций.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран континента и Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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