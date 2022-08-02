Праздник "без ерундистики": День ВДВ в России
Второе августа — профессиональный праздник десантников. В этом году войска отмечают 92-й год со дня образования.
Второе августа — профессиональный праздник десантников. В этом году войска отмечают 92-й год со дня образования.
В праздничный день даже те, кто давно ушел в запас, надевают свои тельняшки и голубые береты и идут на встречу с боевыми товарищами.
В праздничный день даже те, кто давно ушел в запас, надевают свои тельняшки и голубые береты и идут на встречу с боевыми товарищами.
В Москве праздничные гуляния по традиции проходят в Парке Горького.
В Москве праздничные гуляния по традиции проходят в Парке Горького.
Десантники говорят, что намерены гулять трезво и "без ерундистики".
Десантники говорят, что намерены гулять трезво и "без ерундистики".
Посетителей Парка Горького оповещают о запрете купания в фонтанах и прудах.
Посетителей Парка Горького оповещают о запрете купания в фонтанах и прудах.
"На самом деле, десантники, они отмечают достойно праздник. Они проводят (время — ред.) с ребятами, вспоминают друзей..." — рассказал РИА Новости один из празднующих.
"На самом деле, десантники, они отмечают достойно праздник. Они проводят (время — ред.) с ребятами, вспоминают друзей..." — рассказал РИА Новости один из празднующих.
Десантники не понаслышке знают цену боевому братству и в День ВДВ всегда отдают дань памяти ветеранам и погибшим сослуживцам.
Десантники не понаслышке знают цену боевому братству и в День ВДВ всегда отдают дань памяти ветеранам и погибшим сослуживцам.
Возложение цветов к мемориалу "Черный тюльпан" в Екатеринбурге.
Возложение цветов к мемориалу "Черный тюльпан" в Екатеринбурге.
Памятные мероприятия проходят по всей стране.
Во многих городах организуют выставки военной техники и концерты.
Во многих городах организуют выставки военной техники и концерты.
Самая зрелищная часть программы — показательные выступления спортсменов-парашютистов.
Самая зрелищная часть программы — показательные выступления спортсменов-парашютистов.
Десантники фотографируют прыжки парашютистов на набережную Городского пруда в Екатеринбурге.
Десантники фотографируют прыжки парашютистов на набережную Городского пруда в Екатеринбурге.