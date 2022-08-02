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Праздник "без ерундистики": День ВДВ в России - РИА Новости, 02.08.2022
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Праздник "без ерундистики": День ВДВ в России
Праздник "без ерундистики": День ВДВ в России - РИА Новости, 02.08.2022
Праздник "без ерундистики": День ВДВ в России
В России отмечают День Воздушно-десантных войск. Праздник "крылатой пехоты" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.08.2022
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день воздушно-десантных войск россии
россия
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владивосток
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В России отмечают День Воздушно-десантных войск. Праздник "крылатой пехоты" — в фотоленте Ria.ru.
россия
москва
владивосток
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фото, фото, день воздушно-десантных войск россии, россия, москва, владивосток, екатеринбург
14:39 02.08.2022 (обновлено: 15:05 02.08.2022)
 

Праздник "без ерундистики": День ВДВ в России

Читать ria.ru в
В России отмечают День Воздушно-десантных войск. Праздник "крылатой пехоты" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Второе августа — профессиональный праздник десантников. В этом году войска отмечают 92-й год со дня образования.

Участники праздничных мероприятий на Красной площади в честь 92-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
1 из 12

Второе августа — профессиональный праздник десантников. В этом году войска отмечают 92-й год со дня образования.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В праздничный день даже те, кто давно ушел в запас, надевают свои тельняшки и голубые береты и идут на встречу с боевыми товарищами.

Десантники гуляют в Парке Горького в Москве в День ВДВ
2 из 12

В праздничный день даже те, кто давно ушел в запас, надевают свои тельняшки и голубые береты и идут на встречу с боевыми товарищами.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В Москве праздничные гуляния по традиции проходят в Парке Горького.

Десантники в Парке Горького в Москве в День ВДВ
3 из 12

В Москве праздничные гуляния по традиции проходят в Парке Горького.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Десантники говорят, что намерены гулять трезво и "без ерундистики".

Десантник в Парке Горького в Москве в День ВДВ
4 из 12

Десантники говорят, что намерены гулять трезво и "без ерундистики".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Посетителей Парка Горького оповещают о запрете купания в фонтанах и прудах.

Десантники гуляют в Парке Горького в Москве в День ВДВ
5 из 12

Посетителей Парка Горького оповещают о запрете купания в фонтанах и прудах.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

"На самом деле, десантники, они отмечают достойно праздник. Они проводят (время — ред.) с ребятами, вспоминают друзей..." — рассказал РИА Новости один из празднующих.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов во Владивостоке
6 из 12

"На самом деле, десантники, они отмечают достойно праздник. Они проводят (время — ред.) с ребятами, вспоминают друзей..." — рассказал РИА Новости один из празднующих.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Десантники не понаслышке знают цену боевому братству и в День ВДВ всегда отдают дань памяти ветеранам и погибшим сослуживцам.

Возложение венков и цветов к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, на праздновании Дня Воздушно-десантных войск во Владивостоке
7 из 12

Десантники не понаслышке знают цену боевому братству и в День ВДВ всегда отдают дань памяти ветеранам и погибшим сослуживцам.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Возложение цветов к мемориалу "Черный тюльпан" в Екатеринбурге.

Возложение цветов к мемориалу Черный тюльпан в Екатеринбурге в День ВДВ
8 из 12

Возложение цветов к мемориалу "Черный тюльпан" в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Памятные мероприятия проходят по всей стране.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов во Владивостоке
9 из 12

Памятные мероприятия проходят по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Во многих городах организуют выставки военной техники и концерты.

Десантники с семьями идут к мемориалу Черный тюльпан в Екатеринбурге в День ВДВ
10 из 12

Во многих городах организуют выставки военной техники и концерты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Самая зрелищная часть программы — показательные выступления спортсменов-парашютистов.

Спортсмены-парашютисты совершают показательные прыжки на набережную Городского пруда в Екатеринбурге в День ВДВ
11 из 12

Самая зрелищная часть программы — показательные выступления спортсменов-парашютистов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Десантники фотографируют прыжки парашютистов на набережную Городского пруда в Екатеринбурге.

Десантники фотографируют показательные прыжки спортсменов-парашютистов на набережную Городского пруда в Екатеринбурге в День ВДВ
12 из 12

Десантники фотографируют прыжки парашютистов на набережную Городского пруда в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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