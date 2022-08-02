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Праздник "без ерундистики": День ВДВ в России

Праздник "без ерундистики": День ВДВ в России - РИА Новости, 02.08.2022

Праздник "без ерундистики": День ВДВ в России

В России отмечают День Воздушно-десантных войск. Праздник "крылатой пехоты" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:39

2022-08-02T14:39

2022-08-02T15:05

фото

день воздушно-десантных войск россии

россия

москва

владивосток

екатеринбург

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В России отмечают День Воздушно-десантных войск. Праздник "крылатой пехоты" — в фотоленте Ria.ru.

россия

москва

владивосток

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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