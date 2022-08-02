https://ria.ru/20220802/vdv-1806628672.html

Херсонские ветераны ВДВ вступили в "Союз десантников России"

Херсонские ветераны ВДВ вступили в "Союз десантников России" - РИА Новости, 02.08.2022

Херсонские ветераны ВДВ вступили в "Союз десантников России"

Ветераны-десантники Херсона и области в День ВДВ вступили в общественную организацию "Союз десантников России", сообщил журналистам член Центрального совета... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:43

2022-08-02T12:43

2022-08-02T12:43

херсон

россия

херсонская область

воздушно-десантные войска россии

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ХЕРСОН, 2 авг - РИА Новости. Ветераны-десантники Херсона и области в День ВДВ вступили в общественную организацию "Союз десантников России", сообщил журналистам член Центрального совета организации Юрий Греков на церемонии у мемориала воинам-афганцам в Херсоне."Сегодня десантники Херсона и Херсонской области вступают в наше боевое братство. Теперь мы все - десантники России, Донбасса и Херсона - как один кулак. Мы грозная сила и предупреждаем врагов - не злите нас", - сказал Греков.Ветераны-десантники возложили цветы к памятнику воинам-афганцам под флагами России и знамёнами ВДВ.

https://ria.ru/20220802/prazdnik-1806585278.html

херсон

россия

херсонская область

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херсон, россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии