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Херсонские ветераны ВДВ вступили в "Союз десантников России" - РИА Новости, 02.08.2022
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Херсонские ветераны ВДВ вступили в "Союз десантников России"
Херсонские ветераны ВДВ вступили в "Союз десантников России" - РИА Новости, 02.08.2022
Херсонские ветераны ВДВ вступили в "Союз десантников России"
Ветераны-десантники Херсона и области в День ВДВ вступили в общественную организацию "Союз десантников России", сообщил журналистам член Центрального совета... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:43
2022-08-02T12:43
херсон
россия
херсонская область
воздушно-десантные войска россии
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ХЕРСОН, 2 авг - РИА Новости. Ветераны-десантники Херсона и области в День ВДВ вступили в общественную организацию "Союз десантников России", сообщил журналистам член Центрального совета организации Юрий Греков на церемонии у мемориала воинам-афганцам в Херсоне."Сегодня десантники Херсона и Херсонской области вступают в наше боевое братство. Теперь мы все - десантники России, Донбасса и Херсона - как один кулак. Мы грозная сила и предупреждаем врагов - не злите нас", - сказал Греков.Ветераны-десантники возложили цветы к памятнику воинам-афганцам под флагами России и знамёнами ВДВ.
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херсон, россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии
12:43 02.08.2022
 
Херсонские ветераны ВДВ вступили в "Союз десантников России"

Ветераны ВДВ Херсона вступили в общественную организацию "Союз десантников России"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФлаг ВДВ
Флаг ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Флаг ВДВ . Архивное фото
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ХЕРСОН, 2 авг - РИА Новости. Ветераны-десантники Херсона и области в День ВДВ вступили в общественную организацию "Союз десантников России", сообщил журналистам член Центрального совета организации Юрий Греков на церемонии у мемориала воинам-афганцам в Херсоне.
"Сегодня десантники Херсона и Херсонской области вступают в наше боевое братство. Теперь мы все - десантники России, Донбасса и Херсона - как один кулак. Мы грозная сила и предупреждаем врагов - не злите нас", - сказал Греков.
Ветераны-десантники возложили цветы к памятнику воинам-афганцам под флагами России и знамёнами ВДВ.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
10:25Омская область
Глава Омской области поздравил десантников с 92-й годовщиной ВДВ
 
ХерсонРоссияХерсонская областьВоздушно-десантные войска России
 
 
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