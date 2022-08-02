https://ria.ru/20220802/vdv-1806552165.html

Во время спецоперации 17 десантников получили звание Героя России

Во время спецоперации 17 десантников получили звание Героя России - РИА Новости, 02.08.2022

Во время спецоперации 17 десантников получили звание Героя России

Более пяти тысяч десантников удостоены различных государственных наград во время выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T00:09

2022-08-02T00:09

2022-08-02T00:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

михаил теплинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729471639_0:0:3449:1940_1920x0_80_0_0_2a5424381525d118e4390133f2cbcea6.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Более пяти тысяч десантников удостоены различных государственных наград во время выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя Российской Федерации, заявил во вторник в поздравлении с Днем ВДВ командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский.Он отметил мужество и героизм десантников в ходе выполнения задач на Украине."В настоящее время нынешнее поколение десантников с достоинством и честью продолжает традиции крылатой гвардии. В ходе участия в специальной военной операции на Украине за проявленное мужество и героизм более пяти тысяч военнослужащих войск награждены государственными наградами, а 17 из них удостоены высокого звания Герой Российской Федерации, — сообщил генерал-полковник.

https://ria.ru/20211230/zavet-d-1766100966.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, михаил теплинский