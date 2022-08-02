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Во время спецоперации 17 десантников получили звание Героя России
Во время спецоперации 17 десантников получили звание Героя России - РИА Новости, 02.08.2022
Во время спецоперации 17 десантников получили звание Героя России
Более пяти тысяч десантников удостоены различных государственных наград во время выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T00:09
2022-08-02T00:09
2022-08-02T00:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
михаил теплинский
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Более пяти тысяч десантников удостоены различных государственных наград во время выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя Российской Федерации, заявил во вторник в поздравлении с Днем ВДВ командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский.Он отметил мужество и героизм десантников в ходе выполнения задач на Украине."В настоящее время нынешнее поколение десантников с достоинством и честью продолжает традиции крылатой гвардии. В ходе участия в специальной военной операции на Украине за проявленное мужество и героизм более пяти тысяч военнослужащих войск награждены государственными наградами, а 17 из них удостоены высокого звания Герой Российской Федерации, — сообщил генерал-полковник.
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безопасность, россия, украина, михаил теплинский
Во время спецоперации 17 десантников получили звание Героя России
Командующий ВДВ Теплинский: 17 десантников получили звание Героя России при спецоперации
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Более пяти тысяч десантников удостоены различных государственных наград во время выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя Российской Федерации, заявил во вторник в поздравлении с Днем ВДВ командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский.
Он отметил мужество и героизм десантников в ходе выполнения задач на Украине.
"В настоящее время нынешнее поколение десантников с достоинством и честью продолжает традиции крылатой гвардии. В ходе участия в специальной военной операции на Украине за проявленное мужество и героизм более пяти тысяч военнослужащих войск награждены государственными наградами, а 17 из них удостоены высокого звания Герой Российской Федерации, — сообщил генерал-полковник.