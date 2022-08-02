Китайский офицер назвал способ "преподать урок" США в ситуации с Тайванем
Офицер Ван Юньфэй: отправка военных самолетов для сопровождения Пелоси преподаст урок США
© AP Photo / Alexander F. YuanПилот китайских ВВС в кабине истребителя J-10
© AP Photo / Alexander F. Yuan
Пилот китайских ВВС в кабине истребителя J-10. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Отправка военных самолетов для сопровождения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси может предотвратить ее визит на Тайвань и преподаст урок США, написал в статье для китайской газеты Global Times офицер ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Ван Юньфэй.
Автор публикации уточнил, что имеет в виду отслеживание и мониторинг воздушного судна с американским политиком.
"Нужно отправить военные самолеты для сопровождения судна Пелоси. Я считаю этот способ правильным. Таким образом, мы можем преподать США и острову Тайвань жестокий стратегический урок", — пояснил Ван Юньфэй.
Помимо этого, китайский военный предложил в качестве возможных мер противодействия установить бесполетную зону в Тайваньском проливе, запретив самолету Пелоси приземляться на острове.
"Также можно запустить баллистические ракеты вблизи Тайваньского пролива. Это предупреждение о том, что ситуация достигла грани войны", — отметил автор статьи.
Ван Юньфэй считает наиболее вариативным сценарием проведение полномасштабных военных учений в районе Тайваньского пролива, во время которых можно использовать любую из предложенных им мер.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
Тайваньские СМИ сообщают, что Пелоси может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.