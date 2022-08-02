https://ria.ru/20220802/urok-1806557435.html

Китайский офицер назвал способ "преподать урок" США в ситуации с Тайванем

Китайский офицер назвал способ "преподать урок" США в ситуации с Тайванем - РИА Новости, 02.08.2022

Китайский офицер назвал способ "преподать урок" США в ситуации с Тайванем

Отправка военных самолетов для сопровождения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси может предотвратить ее визит на Тайвань и преподаст урок США,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T02:17

2022-08-02T02:17

2022-08-02T02:17

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Отправка военных самолетов для сопровождения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси может предотвратить ее визит на Тайвань и преподаст урок США, написал в статье для китайской газеты Global Times офицер ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Ван Юньфэй.Автор публикации уточнил, что имеет в виду отслеживание и мониторинг воздушного судна с американским политиком.Помимо этого, китайский военный предложил в качестве возможных мер противодействия установить бесполетную зону в Тайваньском проливе, запретив самолету Пелоси приземляться на острове.Ван Юньфэй считает наиболее вариативным сценарием проведение полномасштабных военных учений в районе Тайваньского пролива, во время которых можно использовать любую из предложенных им мер.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что Пелоси может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://ria.ru/20220801/kitay-1806515759.html

https://ria.ru/20220801/pelosi-1806533088.html

https://ria.ru/20220801/pelosi-1806386871.html

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в мире, сша, пекин, китай, мид кнр, конгресс сша, нэнси пелоси, тайвань