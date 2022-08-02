https://ria.ru/20220802/ukraina-1806752936.html

The Federalist: украинцы переходят на сторону России из-за бесчинств Киева

The Federalist: украинцы переходят на сторону России из-за бесчинств Киева - РИА Новости, 02.08.2022

The Federalist: украинцы переходят на сторону России из-за бесчинств Киева

Многие граждане Украины переходят на сторону России из-за репрессий киевских властей. Об этом пишет обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:10

2022-08-02T18:10

2022-08-02T18:10

политика

владимир зеленский

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Многие граждане Украины переходят на сторону России из-за репрессий киевских властей. Об этом пишет обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин.По словам колумниста, у руководства республики развилась настоящая шпиономания. Решение президента Владимира Зеленского уволить глав службы безопасности ясно показало, что дела об "измене" стали для украинского правительства навязчивой идеей, считает автор. Как полагает Тобин, отчасти реакцию Киева можно объяснить тем, что многие жители страны тепло относятся к России и помогают ей."Но то, как свирепо полицейское государство сверкает очами на украинских граждан — и неважно, повинны ли они в симпатиях к Москве или нет, — пугает", — отметил он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается большой православный монастырь в статусе лавры.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html

https://ria.ru/20220711/vsu-1801829158.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, россия, украина, вооруженные силы украины