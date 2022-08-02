16:43 02.08.2022 (обновлено: 17:46 02.08.2022)
Офис Зеленского обвинил Германию в блокировании макрофинансовой помощи
Офис Зеленского: ФРГ блокирует макрофинансовую помощь Украине в восемь миллиардов евро
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Берлин блокирует выделение Киеву финансовой помощи от Евросоюза, заявил на брифинге замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Украина получила миллиард евро из девяти миллиардов макрофинансовой помощи, принятой решением стран ЕС. Ожидаем получения еще восьми миллиардов евро. К сожалению, некоторые страны ЕС, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса", — уточнил чиновник.
Еврокомиссия в мае предложила направить Украине до девяти миллиардов евро в качестве макрофинансовой поддержки. ЕК официально предложила кредит в миллиард евро из этого пакета, его одобрили Европарламент и Совет стран ЕС. Первый транш ушел на Украину 1 августа.
Для перечисления этих средств ЕК не нужны дополнительные гарантии, она может сделать это в рамках многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.
Оставшаяся сумма из объявленной в мае макрофинансовой помощи пока не была официально предложена Еврокомиссией. Однако лишь после этого запускается процесс одобрения новых денег Советом и парламентом, без чего невозможно их перечисление.
Как сообщил в середине июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до восьми миллиардов евро.