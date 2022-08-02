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Офис Зеленского обвинил Германию в блокировании макрофинансовой помощи - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Офис Зеленского обвинил Германию в блокировании макрофинансовой помощи
Офис Зеленского обвинил Германию в блокировании макрофинансовой помощи - РИА Новости, 02.08.2022
Офис Зеленского обвинил Германию в блокировании макрофинансовой помощи
Берлин блокирует выделение Киеву финансовой помощи от Евросоюза, заявил на брифинге замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:43
2022-08-02T17:46
в мире
специальная военная операция на украине
германия
украина
ситуация в днр и лнр
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Берлин блокирует выделение Киеву финансовой помощи от Евросоюза, заявил на брифинге замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.Еврокомиссия в мае предложила направить Украине до девяти миллиардов евро в качестве макрофинансовой поддержки. ЕК официально предложила кредит в миллиард евро из этого пакета, его одобрили Европарламент и Совет стран ЕС. Первый транш ушел на Украину 1 августа.Для перечисления этих средств ЕК не нужны дополнительные гарантии, она может сделать это в рамках многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.Оставшаяся сумма из объявленной в мае макрофинансовой помощи пока не была официально предложена Еврокомиссией. Однако лишь после этого запускается процесс одобрения новых денег Советом и парламентом, без чего невозможно их перечисление.Как сообщил в середине июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до восьми миллиардов евро.
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в мире, германия, украина, ситуация в днр и лнр, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
16:43 02.08.2022 (обновлено: 17:46 02.08.2022)
 
Офис Зеленского обвинил Германию в блокировании макрофинансовой помощи

Офис Зеленского: ФРГ блокирует макрофинансовую помощь Украине в восемь миллиардов евро

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Берлин блокирует выделение Киеву финансовой помощи от Евросоюза, заявил на брифинге замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Украина получила миллиард евро из девяти миллиардов макрофинансовой помощи, принятой решением стран ЕС. Ожидаем получения еще восьми миллиардов евро. К сожалению, некоторые страны ЕС, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса", — уточнил чиновник.

Еврокомиссия в мае предложила направить Украине до девяти миллиардов евро в качестве макрофинансовой поддержки. ЕК официально предложила кредит в миллиард евро из этого пакета, его одобрили Европарламент и Совет стран ЕС. Первый транш ушел на Украину 1 августа.
Для перечисления этих средств ЕК не нужны дополнительные гарантии, она может сделать это в рамках многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.
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Как сообщил в середине июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до восьми миллиардов евро.
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