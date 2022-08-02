https://ria.ru/20220802/ukraina-1806723550.html

Офис Зеленского обвинил Германию в блокировании макрофинансовой помощи

Офис Зеленского обвинил Германию в блокировании макрофинансовой помощи - РИА Новости, 02.08.2022

Офис Зеленского обвинил Германию в блокировании макрофинансовой помощи

Берлин блокирует выделение Киеву финансовой помощи от Евросоюза, заявил на брифинге замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:43

2022-08-02T16:43

2022-08-02T17:46

в мире

специальная военная операция на украине

германия

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европарламент

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Берлин блокирует выделение Киеву финансовой помощи от Евросоюза, заявил на брифинге замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.Еврокомиссия в мае предложила направить Украине до девяти миллиардов евро в качестве макрофинансовой поддержки. ЕК официально предложила кредит в миллиард евро из этого пакета, его одобрили Европарламент и Совет стран ЕС. Первый транш ушел на Украину 1 августа.Для перечисления этих средств ЕК не нужны дополнительные гарантии, она может сделать это в рамках многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза.Оставшаяся сумма из объявленной в мае макрофинансовой помощи пока не была официально предложена Еврокомиссией. Однако лишь после этого запускается процесс одобрения новых денег Советом и парламентом, без чего невозможно их перечисление.Как сообщил в середине июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до восьми миллиардов евро.

https://ria.ru/20220802/oruzhie-1806555967.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, ситуация в днр и лнр, еврокомиссия, евросоюз, европарламент