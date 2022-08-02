https://ria.ru/20220802/ukraina-1806705379.html

"Поклонник Бандеры": немцы предрекли экс-послу Украины трибунал

"Поклонник Бандеры": немцы предрекли экс-послу Украины трибунал - РИА Новости, 02.08.2022

"Поклонник Бандеры": немцы предрекли экс-послу Украины трибунал

Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на пост экс-посла Украины Андрея Мельника, адресованный депутату бундестага Клаусу Эрнсту. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:01

2022-08-02T16:01

2022-08-02T16:34

в мире

андрей мельник

клаус эрнст

франк-вальтер штайнмайер

украина

германия

киев

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_54b107a0aa5318b429e727e71fdf707d.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на пост экс-посла Украины Андрея Мельника, адресованный депутату бундестага Клаусу Эрнсту.Парламентарий ранее написал, что многие, не разделяющие позицию Киева, теперь получают ярлык "представителя российского нарратива". При этом он упомянул отмену визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину, а также самого Мельника, которого назвал "нахалом на должности посла".Дипломат, в свою очередь, посчитал Эрнста и его однопартийцев "пособниками Путина" и пригрозил, что они окажутся на скамье подсудимых на "Нюрнбергском процессе — 2".Многие пользователи пришли в ярость из-за таких высказываний украинского экс-посла, а некоторые предрекли трибунал ему самому."Я сожалею, что когда-либо защищал Мельника или объяснял его бандеровские заявления ситуацией на Украине. В этом случае кое-кто наконец-то сбросил маску", — посетовал max."О, господин Мельник, мы живем в условиях демократии, поэтому Клаус Эрнст и все его левые друзья имеют право выражать свое мнение. Но я нахожу забавным, что такой откровенный поклонник нацистов, как вы, говорит о Нюрнбергском процессе", — отметила Christine Schulz."А вы не подумали, что после всего этого ООН начнет расследование ваших военных преступлений против своей же страны? И именно вы, сочувствующий нацистам, хотите устроить Нюрнбергский трибунал? Исчезните уже наконец!" — написал S. Ahlburg."А кто тут бандеровец? Вы хоть знаете, кто был на скамье подсудимых? Вы угрожаете немцам и ругаете их, даже отдаете дань уважения тому, кто сидел бы на той скамье. Вернитесь к себе домой и, наконец, оставьте нас в покое. У вас никакого понимания происходящего!" — возмутился Pa D."Чего еще можно ожидать от сторонника Бандеры. Нюрнберг 2.0 для "тех, кто думает иначе", кто борется за мир во всем мире. Вот он, настоящий Мельник", — подчеркнул Rainer Walesch."Приравнивание действующих левых политиков к убийцам-нацистам возмутительно. А для дипломата это вообще немыслимо", — выразил мнение Kai Stührenberg."Эти попытки запугивания работают только на Украине, потому что там любую оппозицию можно просто запретить. Хорошо, что вы наконец уезжаете из страны — демократия не входит в вашу систему ценностей", — подытожили пользователи.Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызывали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения.

https://ria.ru/20220706/pobeda-1800785622.html

https://ria.ru/20220802/germaniya-1806701314.html

https://ria.ru/20220719/resursy-1803526319.html

https://ria.ru/20220801/melnik-1806462490.html

украина

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, андрей мельник, клаус эрнст, франк-вальтер штайнмайер, украина, германия, киев, оон