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Киевские власти "разбазарили" суверенитет Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 02.08.2022
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Киевские власти "разбазарили" суверенитет Украины, заявила Захарова
Киевские власти "разбазарили" суверенитет Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 02.08.2022
Киевские власти "разбазарили" суверенитет Украины, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала празднование Киевом Дня украинской государственности, отметив, что нынешние... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:55
2022-08-02T15:55
в мире
украина
россия
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала празднование Киевом Дня украинской государственности, отметив, что нынешние украинские власти уже давно "разбазарили" национальный суверенитет."Обратили внимание на новый, так называемый "праздник", провозглашенный киевским режимом. 28 июля теперь - День государственности Украины, которую Зеленский назвал "Свободным, суверенным и независимым государством, единственной законной наследницей Киевской Руси"", - заявила Захарова на брифинге. Она отметила, что "много уже было сказано про эту откровенную фальсификацию истории украинскими властями" и то, "чьими наследниками является нынешний неонацистский режим в Киеве"."Чего далеко ходить? Посмотрите на нашивки ваших бойцов... Вы - законные наследники тех, чьи нашивки носят на рукавах в частности батальон "Азов". Вы - наследники нацистов, и вы прекрасно об этом знаете. А Киевскую Русь оставьте в покое. Не трогайте своими грязными кровавыми руками", - сказала Захарова."Нет сомнений в том насколько "свободной" и "независимой" является современная Украина. К сожалению, она не просто растеряла свой суверенитет. Я даже не могу сказать, что Киевские правители его продали или заложили - это все-таки какой-никакой доход у них был бы. Они его разбазарили - вот это, наверное, правильное слово и очень понятное нам всем. Разбазарили и суверенитет, и независимость, а уж ни о какой свободе речи и нет", - отметила официальный представитель МИД РФ.Ранее Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси.
https://ria.ru/20220716/ukraina-1802949883.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
15:55 02.08.2022
 
Киевские власти "разбазарили" суверенитет Украины, заявила Захарова

Захарова: украинские власти давно разбазарили и суверенитет, и независимость

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала празднование Киевом Дня украинской государственности, отметив, что нынешние украинские власти уже давно "разбазарили" национальный суверенитет.
"Обратили внимание на новый, так называемый "праздник", провозглашенный киевским режимом. 28 июля теперь - День государственности Украины, которую Зеленский назвал "Свободным, суверенным и независимым государством, единственной законной наследницей Киевской Руси"", - заявила Захарова на брифинге. Она отметила, что "много уже было сказано про эту откровенную фальсификацию истории украинскими властями" и то, "чьими наследниками является нынешний неонацистский режим в Киеве".
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"Чего далеко ходить? Посмотрите на нашивки ваших бойцов... Вы - законные наследники тех, чьи нашивки носят на рукавах в частности батальон "Азов". Вы - наследники нацистов, и вы прекрасно об этом знаете. А Киевскую Русь оставьте в покое. Не трогайте своими грязными кровавыми руками", - сказала Захарова.
"Нет сомнений в том насколько "свободной" и "независимой" является современная Украина. К сожалению, она не просто растеряла свой суверенитет. Я даже не могу сказать, что Киевские правители его продали или заложили - это все-таки какой-никакой доход у них был бы. Они его разбазарили - вот это, наверное, правильное слово и очень понятное нам всем. Разбазарили и суверенитет, и независимость, а уж ни о какой свободе речи и нет", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси.
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