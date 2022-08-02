https://ria.ru/20220802/ukraina-1806703039.html

Киевские власти "разбазарили" суверенитет Украины, заявила Захарова

Киевские власти "разбазарили" суверенитет Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 02.08.2022

Киевские власти "разбазарили" суверенитет Украины, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала празднование Киевом Дня украинской государственности, отметив, что нынешние... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:55

2022-08-02T15:55

2022-08-02T15:55

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владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала празднование Киевом Дня украинской государственности, отметив, что нынешние украинские власти уже давно "разбазарили" национальный суверенитет."Обратили внимание на новый, так называемый "праздник", провозглашенный киевским режимом. 28 июля теперь - День государственности Украины, которую Зеленский назвал "Свободным, суверенным и независимым государством, единственной законной наследницей Киевской Руси"", - заявила Захарова на брифинге. Она отметила, что "много уже было сказано про эту откровенную фальсификацию истории украинскими властями" и то, "чьими наследниками является нынешний неонацистский режим в Киеве"."Чего далеко ходить? Посмотрите на нашивки ваших бойцов... Вы - законные наследники тех, чьи нашивки носят на рукавах в частности батальон "Азов". Вы - наследники нацистов, и вы прекрасно об этом знаете. А Киевскую Русь оставьте в покое. Не трогайте своими грязными кровавыми руками", - сказала Захарова."Нет сомнений в том насколько "свободной" и "независимой" является современная Украина. К сожалению, она не просто растеряла свой суверенитет. Я даже не могу сказать, что Киевские правители его продали или заложили - это все-таки какой-никакой доход у них был бы. Они его разбазарили - вот это, наверное, правильное слово и очень понятное нам всем. Разбазарили и суверенитет, и независимость, а уж ни о какой свободе речи и нет", - отметила официальный представитель МИД РФ.Ранее Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси.

https://ria.ru/20220716/ukraina-1802949883.html

https://ria.ru/20220728/zelenskiy-1805579116.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова