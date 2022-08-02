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США превратили Украину в военный полигон у границ России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806695584.html
США превратили Украину в военный полигон у границ России, заявили в Госдуме
США превратили Украину в военный полигон у границ России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.08.2022
США превратили Украину в военный полигон у границ России, заявили в Госдуме
США превратили Украину фактически в военный полигон для испытания своего оружия у границ России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:23
2022-08-02T15:23
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
нато
сша
госдума рф
дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. США превратили Украину фактически в военный полигон для испытания своего оружия у границ России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее в интервью Telegraph представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном."Американцы фактически превратили Украину в военный полигон для испытания своего оружия в непосредственной близости у границ Российской Федерации", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, американцы целенаправленно поставляют Украине свое оружие, чтобы прощупать боеспособность Вооруженных сил РФ и эффективность российской системы противовоздушной обороны, которая сейчас стоит на защите ДНР, ЛНР, а также освобожденных территорий."Сегодня наша армия защищает не только освобожденные территории, но и наши города от современного оружия НАТО. Мы получаем бесценные уроки и опыт, который нельзя получить ни в одной военной академии", - подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799181467.html
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безопасность, украина, россия, нато, сша, госдума рф, дмитрий белик, ситуация в днр и лнр
15:23 02.08.2022
 
США превратили Украину в военный полигон у границ России, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Белик: США превратили Украину в военный полигон у границ России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. США превратили Украину фактически в военный полигон для испытания своего оружия у границ России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее в интервью Telegraph представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном.
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США готовятся к большой войне с Россией в Европе
"Американцы фактически превратили Украину в военный полигон для испытания своего оружия в непосредственной близости у границ Российской Федерации", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, американцы целенаправленно поставляют Украине свое оружие, чтобы прощупать боеспособность Вооруженных сил РФ и эффективность российской системы противовоздушной обороны, которая сейчас стоит на защите ДНР, ЛНР, а также освобожденных территорий.
"Сегодня наша армия защищает не только освобожденные территории, но и наши города от современного оружия НАТО. Мы получаем бесценные уроки и опыт, который нельзя получить ни в одной военной академии", - подчеркнул депутат.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияНАТОСШАГосдума РФДмитрий БеликСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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