14:55 02.08.2022 (обновлено: 15:27 02.08.2022)
Батальон украинской мотопехоты расстреляли свои же артиллеристы
Минобороны России сообщило о ликвидации батальона 56-й бригады ВСУ украинским артобстрелом
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские артиллеристы уничтожили свой же отступавший мотопехотный батальон, сообщило российское Минобороны.
"Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован", — говорится в сводке военного ведомства за 2 августа.
Также в Минобороны заявили, что при обстреле боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска ликвидированы более 130 националистов. При этом примерно 70 оставшихся военнослужащих спешно покинули позиции и направились в Конотоп, где их разоружили и признали дезертирами.
Кроме того, российские ВКС уничтожили более 50 бойцов 2-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки.
В Харьковской области ВКС ликвидировали до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.