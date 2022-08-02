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Батальон украинской мотопехоты расстреляли свои же артиллеристы - РИА Новости, 02.08.2022
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Батальон украинской мотопехоты расстреляли свои же артиллеристы
Батальон украинской мотопехоты расстреляли свои же артиллеристы - РИА Новости, 02.08.2022
Батальон украинской мотопехоты расстреляли свои же артиллеристы
Украинские артиллеристы уничтожили свой же отступавший мотопехотный батальон, сообщило российское Минобороны. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:55
2022-08-02T15:27
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские артиллеристы уничтожили свой же отступавший мотопехотный батальон, сообщило российское Минобороны.Также в Минобороны заявили, что при обстреле боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска ликвидированы более 130 националистов. При этом примерно 70 оставшихся военнослужащих спешно покинули позиции и направились в Конотоп, где их разоружили и признали дезертирами.Кроме того, российские ВКС уничтожили более 50 бойцов 2-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки."Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского "Иностранного легиона" в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники", — также указано в сводке.В Харьковской области ВКС ликвидировали до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
14:55 02.08.2022 (обновлено: 15:27 02.08.2022)
 
Батальон украинской мотопехоты расстреляли свои же артиллеристы

Минобороны России сообщило о ликвидации батальона 56-й бригады ВСУ украинским артобстрелом

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские артиллеристы уничтожили свой же отступавший мотопехотный батальон, сообщило российское Минобороны.

"Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован", — говорится в сводке военного ведомства за 2 августа.

Также в Минобороны заявили, что при обстреле боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска ликвидированы более 130 националистов. При этом примерно 70 оставшихся военнослужащих спешно покинули позиции и направились в Конотоп, где их разоружили и признали дезертирами.
Кроме того, российские ВКС уничтожили более 50 бойцов 2-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки.
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В Харьковской области ВКС ликвидировали до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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