https://ria.ru/20220802/ukraina-1806684141.html

Батальон украинской мотопехоты расстреляли свои же артиллеристы

Батальон украинской мотопехоты расстреляли свои же артиллеристы - РИА Новости, 02.08.2022

Батальон украинской мотопехоты расстреляли свои же артиллеристы

Украинские артиллеристы уничтожили свой же отступавший мотопехотный батальон, сообщило российское Минобороны. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:55

2022-08-02T14:55

2022-08-02T15:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские артиллеристы уничтожили свой же отступавший мотопехотный батальон, сообщило российское Минобороны.Также в Минобороны заявили, что при обстреле боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска ликвидированы более 130 националистов. При этом примерно 70 оставшихся военнослужащих спешно покинули позиции и направились в Конотоп, где их разоружили и признали дезертирами.Кроме того, российские ВКС уничтожили более 50 бойцов 2-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки."Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского "Иностранного легиона" в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники", — также указано в сводке.В Харьковской области ВКС ликвидировали до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806613866.html

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)