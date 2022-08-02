13:11 02.08.2022 (обновлено: 15:34 02.08.2022)
В МИД прокомментировали статью Telegraph с заявлением Скибицкого
Представитель МИД Захарова заявила о прямой вовлеченности США в конфликт на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США прямо участвуют в боевых действиях на Украине, это подтверждают слова замначальника украинской военной разведки Вадима Скибицкого о согласовании целей артиллерийских ударов с Вашингтоном, заявили в российских Минобороны и МИД.
Как отметил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, слова украинского генерала зафиксировали и учли.
"Больше ни у кого на Украине и в мире не должно быть никаких сомнений, что удары ракетами HIMARS по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и, безусловно, удар 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, убившему 50 и покалечившему 73 военнопленных украинцев, были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном".
Он подчеркнул, что именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все ракетные атаки Киева по жилым кварталам и мирным объектам, повлекшим гибель мирных жителей.
Как отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя признания Скибицкого, больше не нужно ничего знать, чтобы понимать, насколько США "дистанцированы от ситуации".
"Другого подтверждения о прямой вовлеченности США в боевые действия на территории Украины и не требуется. Поставки вооружений сопровождаются не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде", — заявила дипломат.
Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью Telegraph, что ВСУ перед нанесением ударов по Донбассу из американских РСЗО HIMARS консультируются с США. По его словам, в Вашингтоне могут отменить атаку, если "их не устроит намеченная цель". Скибицкий в то же время отказался прямо отвечать на вопрос, чьи спутниковые снимки украинские военные используют для таких ударов.
В конце июля в результате украинского удара из HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 украинских военнопленных и 73 получили ранения. Как указывал глава республики Денис Пушилин, там содержались националисты, укрывавшиеся на "Азовстали". Удар ВСУ он назвал умышленным, так как боевики начали давать показания. Россия призвала экспертов ООН и Красного Креста расследовать произошедшее.
После начала 24 февраля российской специальной военной операции по защите Донбасса США и их союзники увеличили поставки боевой техники Украине. Американский президент Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что военные поставки только затягивают конфликт, продлевают агонию киевского режима и умножают жертвы.