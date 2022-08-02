https://ria.ru/20220802/ukraina-1806638766.html

В МИД прокомментировали статью Telegraph с заявлением Скибицкого

В МИД прокомментировали статью Telegraph с заявлением Скибицкого - РИА Новости, 02.08.2022

В МИД прокомментировали статью Telegraph с заявлением Скибицкого

США прямо участвуют в боевых действиях на Украине, это подтверждают слова замначальника украинской военной разведки Вадима Скибицкого о согласовании целей... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:11

2022-08-02T13:11

2022-08-02T15:34

в мире

сша

украина

вооруженные силы украины

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681189_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d9979a481221df52221e72c69a282305.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США прямо участвуют в боевых действиях на Украине, это подтверждают слова замначальника украинской военной разведки Вадима Скибицкого о согласовании целей артиллерийских ударов с Вашингтоном, заявили в российских Минобороны и МИД.Как отметил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, слова украинского генерала зафиксировали и учли.Он подчеркнул, что именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все ракетные атаки Киева по жилым кварталам и мирным объектам, повлекшим гибель мирных жителей.Как отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя признания Скибицкого, больше не нужно ничего знать, чтобы понимать, насколько США "дистанцированы от ситуации".Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью Telegraph, что ВСУ перед нанесением ударов по Донбассу из американских РСЗО HIMARS консультируются с США. По его словам, в Вашингтоне могут отменить атаку, если "их не устроит намеченная цель". Скибицкий в то же время отказался прямо отвечать на вопрос, чьи спутниковые снимки украинские военные используют для таких ударов.В конце июля в результате украинского удара из HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 украинских военнопленных и 73 получили ранения. Как указывал глава республики Денис Пушилин, там содержались националисты, укрывавшиеся на "Азовстали". Удар ВСУ он назвал умышленным, так как боевики начали давать показания. Россия призвала экспертов ООН и Красного Креста расследовать произошедшее.После начала 24 февраля российской специальной военной операции по защите Донбасса США и их союзники увеличили поставки боевой техники Украине. Американский президент Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что военные поставки только затягивают конфликт, продлевают агонию киевского режима и умножают жертвы.

https://ria.ru/20220802/himars-1806556681.html

https://ria.ru/20220802/spetsoperatsiya-1806613866.html

https://ria.ru/20220801/pomosch-1806535124.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, мария захарова