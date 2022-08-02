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Пленный азовец признался, что в нацбатальоне практиковали людоедство
Пленный азовец признался, что в нацбатальоне практиковали людоедство - РИА Новости, 02.08.2022
Пленный азовец признался, что в нацбатальоне практиковали людоедство
Участники нацбатальона "Азов"* практиковали людоедство, заявил председатель ОНК Москвы Георгий Волков, выступая в Верховном суде России на заседании о признании РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T13:04
2022-08-02T13:04
2022-08-02T16:05
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Участники нацбатальона "Азов"* практиковали людоедство, заявил председатель ОНК Москвы Георгий Волков, выступая в Верховном суде России на заседании о признании формирования террористической организацией."Один из пленных сознался в этом", — сказал он.Боевики, сдавшиеся в плен на "Азовстали", боялись не российскую армию, которая обращалась с ними гуманно или тех, кто их охранял, они опасались возмездия местных жителей, которых "азовцы" терроризовали восемь лет, заявил правозащитник.При этом, по словам главы комиссии, даже в лагере "азовцы" держатся обособленно от украинских военных, "считая их людьми второго сорта" и не упуская возможности их терроризировать.Минобороны России 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов"*, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220714/plennyy-1802321940.html
https://ria.ru/20220709/pytki-1801477333.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, донбасс
13:04 02.08.2022 (обновлено: 16:05 02.08.2022)
Пленный азовец признался, что в нацбатальоне практиковали людоедство
Глава ОНК Москвы Волков сообщил о рассказах пленного боевика о людоедстве в "Азове"
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Участники нацбатальона "Азов"* практиковали людоедство, заявил председатель ОНК Москвы Георгий Волков, выступая в Верховном суде России на заседании о признании формирования террористической организацией.
"Один из пленных сознался в этом", — сказал он.
Боевики, сдавшиеся в плен на "Азовстали", боялись не российскую армию, которая обращалась с ними гуманно или тех, кто их охранял, они опасались возмездия местных жителей, которых "азовцы" терроризовали восемь лет, заявил правозащитник.
При этом, по словам главы комиссии, даже в лагере "азовцы" держатся обособленно от украинских военных, "считая их людьми второго сорта" и не упуская возможности их терроризировать.
Минобороны России
20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов"*, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Запрещенная в России террористическая организация.