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В Киеве рассказали, какие топонимы нужно переименовать в первую очередь
В Киеве рассказали, какие топонимы нужно переименовать в первую очередь - РИА Новости, 02.08.2022
В Киеве рассказали, какие топонимы нужно переименовать в первую очередь
Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины опубликовал список из десяти распространенных топонимов, связанных с Россией, которые... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:45
2022-08-02T12:45
2022-08-02T12:45
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
юрий гагарин (космонавт)
александр пушкин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины опубликовал список из десяти распространенных топонимов, связанных с Россией, которые рекомендуется переименовывать в первую очередь."Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма определил список наиболее распространенных "российских" урбанонимов, рекомендуемых к переименованию в первую очередь", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В тройку лидеров вошли Юрий Гагарин, Александр Пушкин и Иван Мичурин, следует из текста на сайте минкульта. Утверждается, что такая топонимика используется Россией для пропаганды и ретрансляции "идей русского мира", а следовательно, нежелательна.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, в мире, юрий гагарин (космонавт), александр пушкин, ситуация в днр и лнр
В Киеве рассказали, какие топонимы нужно переименовать в первую очередь
Минкульт Украины: первыми нужно переименовать топонимы Гагарина, Пушкина и Мичурина