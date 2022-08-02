https://ria.ru/20220802/ukraina-1806629953.html

В Киеве рассказали, какие топонимы нужно переименовать в первую очередь

В Киеве рассказали, какие топонимы нужно переименовать в первую очередь - РИА Новости, 02.08.2022

В Киеве рассказали, какие топонимы нужно переименовать в первую очередь

Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины опубликовал список из десяти распространенных топонимов, связанных с Россией, которые... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:45

2022-08-02T12:45

2022-08-02T12:45

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

юрий гагарин (космонавт)

александр пушкин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины опубликовал список из десяти распространенных топонимов, связанных с Россией, которые рекомендуется переименовывать в первую очередь."Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма определил список наиболее распространенных "российских" урбанонимов, рекомендуемых к переименованию в первую очередь", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В тройку лидеров вошли Юрий Гагарин, Александр Пушкин и Иван Мичурин, следует из текста на сайте минкульта. Утверждается, что такая топонимика используется Россией для пропаганды и ретрансляции "идей русского мира", а следовательно, нежелательна.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220619/odessa-1796594840.html

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Кирилл Волков

украина, россия, в мире, юрий гагарин (космонавт), александр пушкин, ситуация в днр и лнр