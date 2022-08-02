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В Киеве рассказали, какие топонимы нужно переименовать в первую очередь - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806629953.html
В Киеве рассказали, какие топонимы нужно переименовать в первую очередь
В Киеве рассказали, какие топонимы нужно переименовать в первую очередь - РИА Новости, 02.08.2022
В Киеве рассказали, какие топонимы нужно переименовать в первую очередь
Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины опубликовал список из десяти распространенных топонимов, связанных с Россией, которые... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:45
2022-08-02T12:45
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
юрий гагарин (космонавт)
александр пушкин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины опубликовал список из десяти распространенных топонимов, связанных с Россией, которые рекомендуется переименовывать в первую очередь."Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма определил список наиболее распространенных "российских" урбанонимов, рекомендуемых к переименованию в первую очередь", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В тройку лидеров вошли Юрий Гагарин, Александр Пушкин и Иван Мичурин, следует из текста на сайте минкульта. Утверждается, что такая топонимика используется Россией для пропаганды и ретрансляции "идей русского мира", а следовательно, нежелательна.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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украина, россия, в мире, юрий гагарин (космонавт), александр пушкин, ситуация в днр и лнр
12:45 02.08.2022
 
В Киеве рассказали, какие топонимы нужно переименовать в первую очередь

Минкульт Украины: первыми нужно переименовать топонимы Гагарина, Пушкина и Мичурина

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины опубликовал список из десяти распространенных топонимов, связанных с Россией, которые рекомендуется переименовывать в первую очередь.
"Экспертный совет министерства культуры и информационной политики Украины по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма определил список наиболее распространенных "российских" урбанонимов, рекомендуемых к переименованию в первую очередь", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В тройку лидеров вошли Юрий Гагарин, Александр Пушкин и Иван Мичурин, следует из текста на сайте минкульта. Утверждается, что такая топонимика используется Россией для пропаганды и ретрансляции "идей русского мира", а следовательно, нежелательна.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 19:45
Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом "ненависти ко всему русскому"
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреЮрий Гагарин (космонавт)Александр ПушкинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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