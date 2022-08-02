https://ria.ru/20220802/ukraina-1806606366.html

В ДНР начался судебный процесс над боевиками из группы "Медведи SS"

В ДНР начался судебный процесс над боевиками из группы "Медведи SS" - РИА Новости, 02.08.2022

В ДНР начался судебный процесс над боевиками из группы "Медведи SS"

Судебный процесс над участниками группы украинских боевиков "Медведи SS" начался в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель Верховного... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:48

2022-08-02T11:48

2022-08-02T11:51

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Судебный процесс над участниками группы украинских боевиков "Медведи SS" начался в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда ДНР."Первое судебное заседание в отношении группы украинских боевиков "Медведи SS" уже прошло. Судебный процесс начался. Суд рассматривает все подробности и обстоятельства совершенных преступлений в рамках вменяемых статей", - сказал представитель Верховного суда.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав украинских войск. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами.

https://ria.ru/20220729/naemniki-1805878424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр