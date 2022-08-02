https://ria.ru/20220802/ukraina-1806606366.html
В ДНР начался судебный процесс над боевиками из группы "Медведи SS"
В ДНР начался судебный процесс над боевиками из группы "Медведи SS" - РИА Новости, 02.08.2022
В ДНР начался судебный процесс над боевиками из группы "Медведи SS"
Судебный процесс над участниками группы украинских боевиков "Медведи SS" начался в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель Верховного... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:48
2022-08-02T11:48
2022-08-02T11:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Судебный процесс над участниками группы украинских боевиков "Медведи SS" начался в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда ДНР."Первое судебное заседание в отношении группы украинских боевиков "Медведи SS" уже прошло. Судебный процесс начался. Суд рассматривает все подробности и обстоятельства совершенных преступлений в рамках вменяемых статей", - сказал представитель Верховного суда.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав украинских войск. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:48 02.08.2022 (обновлено: 11:51 02.08.2022)
В ДНР начался судебный процесс над боевиками из группы "Медведи SS"
В ДНР начался судебный процесс над участниками группы украинских боевиков "Медведи SS"