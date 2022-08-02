https://ria.ru/20220802/ukraina-1806601537.html
Зеленский поменял порядок привлечения иностранцев к военной службе
Зеленский поменял порядок привлечения иностранцев к военной службе - РИА Новости, 02.08.2022
Зеленский поменял порядок привлечения иностранцев к военной службе
Президент Украины Владимир Зеленский изменил положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в вооруженных силах, пишет "Судебно-юридическая газета". РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:29
2022-08-02T11:29
2022-08-02T12:16
игорь конашенков
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европа
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский изменил положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в вооруженных силах, пишет "Судебно-юридическая газета".Так, теперь при возбуждении уголовного дела наемника можно будет отстранить от службы не более чем на два месяца.Кроме того, военнослужащие без гражданства Украины получат право на ежегодный оплачиваемый отпуск и пособие на лечение.Отозвать иностранца или лицо без гражданства из отпуска можно будет только при объявлении мобилизации, введении военного или чрезвычайного положения.В начале марта Зеленский заявил, что на Украину едут воевать 16 тысяч иностранных наемников. В свою очередь, в середине июля российское Минобороны сообщало, что всего на Украину приехали около 7,1 тысячи человек из 60 стран, но их количество уже сократилось примерно до 2,7 тысячи.Как указывал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, прибывшие наемники не являются комбатантами, их ждет суд и тюрьма.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220801/naemniki-1806322122.html
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игорь конашенков, украина, россия, европа, в мире, владимир зеленский
11:29 02.08.2022 (обновлено: 12:16 02.08.2022)
Зеленский поменял порядок привлечения иностранцев к военной службе
Президент Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу в ВСУ на 10 лет
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский изменил положение о службе иностранцев и лиц без гражданства в вооруженных силах, пишет "Судебно-юридическая газета"
.
Так, теперь при возбуждении уголовного дела наемника можно будет отстранить от службы не более чем на два месяца.
"Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от года до десяти лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе", — также говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы государства.
Кроме того, военнослужащие без гражданства Украины получат право на ежегодный оплачиваемый отпуск и пособие на лечение.
Отозвать иностранца или лицо без гражданства из отпуска можно будет только при объявлении мобилизации, введении военного или чрезвычайного положения.
В начале марта Зеленский заявил, что на Украину едут воевать 16 тысяч иностранных наемников. В свою очередь, в середине июля российское Минобороны сообщало, что всего на Украину приехали около 7,1 тысячи человек из 60 стран, но их количество уже сократилось примерно до 2,7 тысячи.
Как указывал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков
, прибывшие наемники не являются комбатантами, их ждет суд и тюрьма.
Россия
с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс
и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.