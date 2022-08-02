https://ria.ru/20220802/ukraina-1806591173.html

"Сказочник": немцы набросились на президента Польши после слов об Украине

"Сказочник": немцы набросились на президента Польши после слов об Украине - РИА Новости, 02.08.2022

"Сказочник": немцы набросились на президента Польши после слов об Украине

Читатели немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung в твиттере пришли в ярость из-за слов президента Польши Анджея Дуды о российской спецоперации на... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:45

2022-08-02T10:45

2022-08-02T12:17

в мире

владимир путин

ангела меркель

украина

польша

германия

северный поток — 2

анджей дуда

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung в твиттере пришли в ярость из-за слов президента Польши Анджея Дуды о российской спецоперации на Украине.Ранее он заявил, что сегодня Киев "защищает Польшу, Европу и Германию в том числе". По словам главы государства, благодаря Украине получилось сдержать угрозу, связанную с "империалистическими планами Москвы".Многие пользователи возмутились высказываниями польского лидера и поспешили откреститься от такой "помощи" со стороны Украины."То, что защищают на Украине, не отвечает ни немецким, ни европейским интересам. Это исключительно англосаксонские гегемонистские интересы США/Канады, Великобритании и Австралии", — подчеркнул Sinan Okçu."Теперь и он тоже начинает, у них у всех что, один и тот же дилер?" — сыронизировал *McDeluxe*."Вот же сказочник. Что-то я симпатизирую Польше все меньше и меньше", — отметил Thom."Очередной украинско-польский нарратив. Украина защищает в первую очередь себя и, возможно, Польшу, но никак не Германию", — выразила мнение Martina Scheffer."Украина даже далеко не всех украинцев защищает", — подчеркнул lannis75."Мы должны заботиться о себе и защищать себя, если наступит такое время! А все это — пустая болтовня", — считает Dieter Scheiner."Если бы США не поддержали переворот из-за своих экономических интересов, конфликта бы не было. Защищаются сейчас только некоторые части Украины. А немецкие идиоты считают, что должны быть мерилом морали и оказывать поддержку", — подытожили пользователи.Ранее польский президент заявил, что был шокирован звонком экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Владимиру Путина по поводу "Северного потока — 2". По его словам, речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, опубликованном в июле прошлого года, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года.Дуда утверждает, что последовавший за этим звонок он расценивает как акт равнодушия и враждебности в адрес Восточной Европы. Польский президент также выразил мнение, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795412869.html

https://ria.ru/20220715/ploschad-1802806830.html

https://ria.ru/20220712/polsha-1802046801.html

украина

польша

германия

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, ангела меркель, украина, польша, германия, северный поток — 2, анджей дуда