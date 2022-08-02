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Кулеба сообщил, что в Киеве ждут с визитом премьера Греции
Кулеба сообщил, что в Киеве ждут с визитом премьера Греции - РИА Новости, 02.08.2022
Кулеба сообщил, что в Киеве ждут с визитом премьера Греции
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью греческому общественному телевидению ERT сообщил, что в Киеве ожидают визита премьер-министра Греции... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T09:13
2022-08-02T09:13
2022-08-02T09:13
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АФИНЫ, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью греческому общественному телевидению ERT сообщил, что в Киеве ожидают визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.Кулеба сказал, что Украина ожидает от Греции военную технику – боевые машины пехоты БМП, которая Греция может предоставить Украине после достижения соответствующего соглашения с Германией.В конце июля Кабмин РФ внес Грецию в число недружественных стран. Посол РФ в Греции Андрей Маслов заявлял, что двусторонние отношения РФ и Греции полностью разрушены, никакого сотрудничества и контактов сейчас нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей маслов, греция, украина, россия
Кулеба сообщил, что в Киеве ждут с визитом премьера Греции
Глава МИД Украины Кулеба сообщил, что в Киеве ждут с визитом премьера Греции