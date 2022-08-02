https://ria.ru/20220802/ucheniya-1806791761.html

Китайская армия начала учения вблизи Тайваня

Китайская армия начала учения вблизи Тайваня - РИА Новости, 02.08.2022

Китайская армия начала учения вблизи Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные операции у берегов Тайваня, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на официального... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:42

2022-08-02T20:42

2022-08-02T21:12

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нэнси пелоси

мид кнр

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ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные операции у берегов Тайваня, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования войск Ши И.Во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань прибыла Нэнси Пелоси, ее визит стал первой поездкой на остров спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.МИД КНР выразил решительный протест из-за визита политика и осудил его, сообщает ведомство. Ее поездка серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. Также Пекин призвал Вашингтон прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попытки контролировать КНР.МИД страны сообщил, что сделал США "серьезное представление", и назвал появление Пелоси на Тайване крупной политической провокацией. Кроме того, дипломатическое ведомство заверило, что страна примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета.Белый дом считает, что визит Пелоси на Тайвань не стал нарушением суверенитета КНР, При этом администрация США заверила, что "не даст себя запугать". Американские власти утверждают, что причин для эскалации напряженности в регионе нет.В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806789096.html

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