20:42 02.08.2022 (обновлено: 21:12 02.08.2022)
Китайская армия начала учения вблизи Тайваня
Армия Китая начала учения в трех акваториях вблизи Тайваня
Учения Народно-освободительной армии и ВМС Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала военные операции у берегов Тайваня, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования войск Ши И.
"Вечером 2 августа, Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая начала серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань, а также совместные военно-воздушные и военно-морские учения в морской акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня", — говорится в материале.
Во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань прибыла Нэнси Пелоси, ее визит стал первой поездкой на остров спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.
Белый дом считает, что визит Пелоси на Тайвань не стал нарушением суверенитета КНР, При этом администрация США заверила, что "не даст себя запугать". Американские власти утверждают, что причин для эскалации напряженности в регионе нет.
В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
Вчера, 20:21В МИД прокомментировали визит Пелоси на Тайвань