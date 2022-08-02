https://ria.ru/20220802/turbina-1806776109.html

В Siemens подтвердили, что Шольц осмотрит турбину для "Северного потока"

В Siemens подтвердили, что Шольц осмотрит турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 02.08.2022

В Siemens подтвердили, что Шольц осмотрит турбину для "Северного потока"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц осмотрит в среду турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода "Северный поток" и готова к дальнейшей транспортировке в... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:16

2022-08-02T19:16

2022-08-02T19:28

экономика

канада

северный поток

владимир путин

германия

siemens

газпром

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772998364_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_f6a6b0489d31f88f4e3542cd5d5ac728.jpg

БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осмотрит в среду турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода "Северный поток" и готова к дальнейшей транспортировке в Россию, подтвердили РИА Новости в компании Siemens Energy.Ранее о визите Шольца в среду в Siemens Energy сообщил телеканал n-tv."Вместе с генеральным директором Siemens Energy Кристианом Брухом федеральный канцлер на месте осмотрит турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода "Северный поток-1" и готова к дальнейшей транспортировке в Россию", - заявили в компании."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - с середины июня работал на уровне 40% пропускной мощности. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады - по последним озвученным данным, пока двигатель добрался только до Германии. С 25 июля из-за выбытия еще одной турбины производительность компрессорной станции упала до 20% мощности газопровода.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220802/gaz-1806703192.html

канада

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, канада, северный поток, владимир путин, германия, siemens, газпром, россия