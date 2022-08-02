19:16 02.08.2022 (обновлено: 19:28 02.08.2022)
В Siemens подтвердили, что Шольц осмотрит турбину для "Северного потока"
В Siemens Energy подтвердили, что Шольц осмотрит 3 августа турбину для "Северного потока"
Канцлер Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осмотрит в среду турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода "Северный поток" и готова к дальнейшей транспортировке в Россию, подтвердили РИА Новости в компании Siemens Energy.
Ранее о визите Шольца в среду в Siemens Energy сообщил телеканал n-tv.
"Вместе с генеральным директором Siemens Energy Кристианом Брухом федеральный канцлер на месте осмотрит турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода "Северный поток-1" и готова к дальнейшей транспортировке в Россию", - заявили в компании.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - с середины июня работал на уровне 40% пропускной мощности. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады - по последним озвученным данным, пока двигатель добрался только до Германии. С 25 июля из-за выбытия еще одной турбины производительность компрессорной станции упала до 20% мощности газопровода.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.