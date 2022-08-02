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В Siemens подтвердили, что Шольц осмотрит турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 02.08.2022
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В Siemens подтвердили, что Шольц осмотрит турбину для "Северного потока"
В Siemens подтвердили, что Шольц осмотрит турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 02.08.2022
В Siemens подтвердили, что Шольц осмотрит турбину для "Северного потока"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц осмотрит в среду турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода "Северный поток" и готова к дальнейшей транспортировке в... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:16
2022-08-02T19:28
экономика
канада
северный поток
владимир путин
германия
siemens
газпром
россия
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БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осмотрит в среду турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода "Северный поток" и готова к дальнейшей транспортировке в Россию, подтвердили РИА Новости в компании Siemens Energy.Ранее о визите Шольца в среду в Siemens Energy сообщил телеканал n-tv."Вместе с генеральным директором Siemens Energy Кристианом Брухом федеральный канцлер на месте осмотрит турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода "Северный поток-1" и готова к дальнейшей транспортировке в Россию", - заявили в компании."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - с середины июня работал на уровне 40% пропускной мощности. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады - по последним озвученным данным, пока двигатель добрался только до Германии. С 25 июля из-за выбытия еще одной турбины производительность компрессорной станции упала до 20% мощности газопровода.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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экономика, канада, северный поток, владимир путин, германия, siemens, газпром, россия
19:16 02.08.2022 (обновлено: 19:28 02.08.2022)
 
В Siemens подтвердили, что Шольц осмотрит турбину для "Северного потока"

В Siemens Energy подтвердили, что Шольц осмотрит 3 августа турбину для "Северного потока"

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкКанцлер Олаф Шольц
Канцлер Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Канцлер Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осмотрит в среду турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода "Северный поток" и готова к дальнейшей транспортировке в Россию, подтвердили РИА Новости в компании Siemens Energy.
Ранее о визите Шольца в среду в Siemens Energy сообщил телеканал n-tv.
"Вместе с генеральным директором Siemens Energy Кристианом Брухом федеральный канцлер на месте осмотрит турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода "Северный поток-1" и готова к дальнейшей транспортировке в Россию", - заявили в компании.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - с середины июня работал на уровне 40% пропускной мощности. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов, которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады - по последним озвученным данным, пока двигатель добрался только до Германии. С 25 июля из-за выбытия еще одной турбины производительность компрессорной станции упала до 20% мощности газопровода.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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