https://ria.ru/20220802/turbina-1806774427.html

СМИ: турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии

СМИ: турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии - РИА Новости, 02.08.2022

СМИ: турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии

Турбина для газопровода "Северный поток" все еще находится в Германии, канцлер Олаф Шольц намерен ее осмотреть, сообщил телеканал n-tv. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:07

2022-08-02T19:07

2022-08-02T20:21

в мире

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БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Турбина для газопровода "Северный поток" все еще находится в Германии, канцлер Олаф Шольц намерен ее осмотреть, сообщил телеканал n-tv.Шольц в среду посетит предприятие Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре, где находится турбина.В компании подтвердили планирующийся визит канцлера. Сообщается, что Шольц осмотрит турбину вместе с гендиректором Siemens Energy Кристианом Брухом. В Siemens заявили, что турбина, отремонтированная в Канаде для газопровода "Северный поток", готова к транспортировке в Россию.

https://ria.ru/20220801/gaz-1806380786.html

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