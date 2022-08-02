https://ria.ru/20220802/turbina-1806774427.html
СМИ: турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии
СМИ: турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии - РИА Новости, 02.08.2022
СМИ: турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии
Турбина для газопровода "Северный поток" все еще находится в Германии, канцлер Олаф Шольц намерен ее осмотреть, сообщил телеканал n-tv. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:07
2022-08-02T19:07
2022-08-02T20:21
в мире
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БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Турбина для газопровода "Северный поток" все еще находится в Германии, канцлер Олаф Шольц намерен ее осмотреть, сообщил телеканал n-tv.Шольц в среду посетит предприятие Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре, где находится турбина.В компании подтвердили планирующийся визит канцлера. Сообщается, что Шольц осмотрит турбину вместе с гендиректором Siemens Energy Кристианом Брухом. В Siemens заявили, что турбина, отремонтированная в Канаде для газопровода "Северный поток", готова к транспортировке в Россию.
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в мире
19:07 02.08.2022 (обновлено: 20:21 02.08.2022)
СМИ: турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии
Телеканал N-tv: турбина для "Северного потока" все еще остается в Германии