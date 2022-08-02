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СМИ: турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии - РИА Новости, 02.08.2022
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СМИ: турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии
СМИ: турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии - РИА Новости, 02.08.2022
СМИ: турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии
Турбина для газопровода "Северный поток" все еще находится в Германии, канцлер Олаф Шольц намерен ее осмотреть, сообщил телеканал n-tv. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:07
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в мире
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БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Турбина для газопровода "Северный поток" все еще находится в Германии, канцлер Олаф Шольц намерен ее осмотреть, сообщил телеканал n-tv.Шольц в среду посетит предприятие Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре, где находится турбина.В компании подтвердили планирующийся визит канцлера. Сообщается, что Шольц осмотрит турбину вместе с гендиректором Siemens Energy Кристианом Брухом. В Siemens заявили, что турбина, отремонтированная в Канаде для газопровода "Северный поток", готова к транспортировке в Россию.
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в мире
19:07 02.08.2022 (обновлено: 20:21 02.08.2022)
 
СМИ: турбина для "Северного потока" до сих пор находится в Германии

Телеканал N-tv: турбина для "Северного потока" все еще остается в Германии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Турбина для газопровода "Северный поток" все еще находится в Германии, канцлер Олаф Шольц намерен ее осмотреть, сообщил телеканал n-tv.
Шольц в среду посетит предприятие Siemens Energy в городе Мюльхайм-на-Руре, где находится турбина.
В компании подтвердили планирующийся визит канцлера. Сообщается, что Шольц осмотрит турбину вместе с гендиректором Siemens Energy Кристианом Брухом. В Siemens заявили, что турбина, отремонтированная в Канаде для газопровода "Северный поток", готова к транспортировке в Россию.
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