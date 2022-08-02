Аналитик рассказал, когда в России продукты подешевеют до минимума
Аналитик Федяков заявил о снижении цен на отечественные и импортные фрукты в августе
Продукты. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Обозначившийся профицит продуктов питания на российском рынке приводит к снижению стоимости еды, отметил аналитик Иван Федяков. В интервью радио Sputnik он назвал месяц, когда, по его прогнозу, цены упадут до минимума.
Со второй половины лета в российские магазины поступают свежие овощи от отечественных сельхозпроизводителей. В связи с этим цены начинают снижаться, это касается и наиболее популярных в России огородных культур, входящих в так называемый борщевой набор — моркови, капусты, репчатого лука, свеклы и картофеля, пояснил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Федяков.
"Летом эти продукты доступны с отечественных грядок, с отечественных полей. Профицит предложения на рынке приводит к снижению цен. Цены на продукты из "борщевого набора" доходят до минимума в сентябре, в октябре падение прекращается, чтобы в ноябре снова начать рост", — сказал Федяков.
В августе дешевеют и фрукты, причем не только отечественные, но и привозные, продолжил он. Так, например, к концу лета обычно снижаются цены на бананы.
"Казалось бы, бананы в России, к сожалению, не произрастают, но не все так просто. Дело в том, что летом в магазинах много дешевых яблок и груш из российских садов, это приводит к тому, что дорогие бананы начинают хуже продаваться. Чтобы их хоть как-то покупали, продавцам приходится снижать уровень цен и на бананы до минимума", — объяснил аналитик.
Вслед за овощами и фруктами дешевеют и некоторые другие категории продуктов —низкие цены на плодоовощную продукцию заставляют продавцов реагировать, подытожил Федяков.
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