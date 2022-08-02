https://ria.ru/20220802/tretyakovka-1806766065.html

Третьяковку открыли после проверки угрозы "минирования"

Третьяковку открыли после проверки угрозы "минирования" - РИА Новости, 02.08.2022

Третьяковку открыли после проверки угрозы "минирования"

Здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу снова открыты для посетителей, угроза минирования оказалась ложной, рассказали РИА... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:56

2022-08-02T18:56

2022-08-02T18:56

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу снова открыты для посетителей, угроза минирования оказалась ложной, рассказали РИА Новости в институции.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из двух зданий Третьяковской галереи эвакуировали более тысячи человек. В музее заявили, что приостановили работу."Все в порядке, работаем", — сказали в музее, уточнив, что все сотрудники вернулись в офис, а угроза минирования оказалась ложной.Гости, которые не смогли закончить осмотр выставок из-за эвакуации или приобрели билет на то время, когда музей был вынужденно закрыт, смогут посетить его по купленному билету в любое удобное время в течение недели.

https://ria.ru/20220802/minirovanie-1806632991.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, третьяковская галерея, музеи, происшествия, москва