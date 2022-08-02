https://ria.ru/20220802/tretyakovka-1806766065.html
Третьяковку открыли после проверки угрозы "минирования"
Третьяковку открыли после проверки угрозы "минирования" - РИА Новости, 02.08.2022
Третьяковку открыли после проверки угрозы "минирования"
Здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу снова открыты для посетителей, угроза минирования оказалась ложной, рассказали РИА... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:56
2022-08-02T18:56
2022-08-02T18:56
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новости культуры
третьяковская галерея
музеи
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу снова открыты для посетителей, угроза минирования оказалась ложной, рассказали РИА Новости в институции.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из двух зданий Третьяковской галереи эвакуировали более тысячи человек. В музее заявили, что приостановили работу."Все в порядке, работаем", — сказали в музее, уточнив, что все сотрудники вернулись в офис, а угроза минирования оказалась ложной.Гости, которые не смогли закончить осмотр выставок из-за эвакуации или приобрели билет на то время, когда музей был вынужденно закрыт, смогут посетить его по купленному билету в любое удобное время в течение недели.
https://ria.ru/20220802/minirovanie-1806632991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, третьяковская галерея, музеи, происшествия, москва
Третьяковку открыли после проверки угрозы "минирования"
Здания Третьяковки открыты для посетителей после проверки угрозы "минирования"
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу снова открыты для посетителей, угроза минирования оказалась ложной, рассказали РИА Новости в институции.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из двух зданий Третьяковской галереи эвакуировали более тысячи человек. В музее заявили, что приостановили работу.
"Все в порядке, работаем", — сказали в музее, уточнив, что все сотрудники вернулись в офис, а угроза минирования оказалась ложной.
Гости, которые не смогли закончить осмотр выставок из-за эвакуации или приобрели билет на то время, когда музей был вынужденно закрыт, смогут посетить его по купленному билету в любое удобное время в течение недели.