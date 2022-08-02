https://ria.ru/20220802/trass-1806787937.html
Трасс вывела из себя британцев фразой про Путина
Трасс вывела из себя британцев фразой про Путина - РИА Новости, 02.08.2022
Трасс вывела из себя британцев фразой про Путина
Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали и высмеяли баллотирующуюся на пост премьера главу МИД Лиз Трасс после оговорки о президенте России... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T20:17
2022-08-02T20:17
2022-08-02T22:07
в мире
лиз трасс
великобритания
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали и высмеяли баллотирующуюся на пост премьера главу МИД Лиз Трасс после оговорки о президенте России Владимире Путине.Ранее на встрече с соратниками по Консервативной партии Трасс заявила, что продолжит "бороться за Путина", однако тут же поправила себя, уточнив, что намерена противостоять российскому лидеру."Очень неловко. <…> Не сможет найти большую дверь в маленькой комнате", — написал Juanalaloco.Salty назвал Трасс "безумной Лиз"."Как Байден, только без уважительной причины в виде почти 80-летнего возраста", — добавил он."Трасс не годится в премьеры и, как и Джонсон, будет выбрана по неправильным причинам", — прокомментировал Takeonefortheteam.Юзер напомнил о проваленных переговорах главы британского МИД с российским коллегой Сергеем Лавровым в феврале."Ее разнесли на куски и заставили выглядеть полной дурой", — отметил читатель.Он также заявил, что Трасс "играет не в той лиге", чтобы занимать пост главы МИД и уж тем более премьера.Woff Woff уверен, что дипломат и года не продержится на посту, если станет главой правительства."Ее планы по налогам для богатых за счет бедных отправят экономику в штопор", — прокомментировал он.Один из юзеров спросил, не рано ли Трасс настигло слабоумие, и напомнил о постоянно ошибающемся Байдене, которому 79 лет."Она будет большим позором для этой страны, чем Джонсон", — посчитал Paul1100.Он подчеркнул, что у Трасс это не единственная ошибка, и таких недоразумений будет еще немало.
https://ria.ru/20220630/bayden-1799318613.html
https://ria.ru/20220713/bayden-1802298574.html
https://ria.ru/20220715/kadyrov-1802757649.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, владимир путин
20:17 02.08.2022 (обновлено: 22:07 02.08.2022)
Трасс вывела из себя британцев фразой про Путина
Читатели британской Daily Express пришли в ярость после фразы главы МИД Трасс о Путине
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Express
раскритиковали и высмеяли баллотирующуюся на пост премьера главу МИД Лиз Трасс после оговорки о президенте России Владимире Путине.
Ранее на встрече с соратниками по Консервативной партии Трасс заявила, что продолжит "бороться за Путина", однако тут же поправила себя, уточнив, что намерена противостоять российскому лидеру.
"Очень неловко. <…> Не сможет найти большую дверь в маленькой комнате", — написал Juanalaloco.
Salty назвал Трасс "безумной Лиз".
"Как Байден, только без уважительной причины в виде почти 80-летнего возраста", — добавил он.
"Трасс не годится в премьеры и, как и Джонсон, будет выбрана по неправильным причинам", — прокомментировал Takeonefortheteam.
Юзер напомнил о проваленных переговорах главы британского МИД с российским коллегой Сергеем Лавровым
в феврале.
"Ее разнесли на куски и заставили выглядеть полной дурой", — отметил читатель.
Он также заявил, что Трасс "играет не в той лиге", чтобы занимать пост главы МИД и уж тем более премьера.
Woff Woff уверен, что дипломат и года не продержится на посту, если станет главой правительства.
"Ее планы по налогам для богатых за счет бедных отправят экономику в штопор", — прокомментировал он.
Один из юзеров спросил, не рано ли Трасс настигло слабоумие, и напомнил о постоянно ошибающемся Байдене, которому 79 лет.
"Она будет большим позором для этой страны, чем Джонсон", — посчитал Paul1100.
Он подчеркнул, что у Трасс это не единственная ошибка, и таких недоразумений будет еще немало.