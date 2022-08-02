https://ria.ru/20220802/trass-1806787937.html

Трасс вывела из себя британцев фразой про Путина

Трасс вывела из себя британцев фразой про Путина - РИА Новости, 02.08.2022

Трасс вывела из себя британцев фразой про Путина

Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали и высмеяли баллотирующуюся на пост премьера главу МИД Лиз Трасс после оговорки о президенте России... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:17

2022-08-02T20:17

2022-08-02T22:07

в мире

лиз трасс

великобритания

владимир путин

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express раскритиковали и высмеяли баллотирующуюся на пост премьера главу МИД Лиз Трасс после оговорки о президенте России Владимире Путине.Ранее на встрече с соратниками по Консервативной партии Трасс заявила, что продолжит "бороться за Путина", однако тут же поправила себя, уточнив, что намерена противостоять российскому лидеру."Очень неловко. <…> Не сможет найти большую дверь в маленькой комнате", — написал Juanalaloco.Salty назвал Трасс "безумной Лиз"."Как Байден, только без уважительной причины в виде почти 80-летнего возраста", — добавил он."Трасс не годится в премьеры и, как и Джонсон, будет выбрана по неправильным причинам", — прокомментировал Takeonefortheteam.Юзер напомнил о проваленных переговорах главы британского МИД с российским коллегой Сергеем Лавровым в феврале."Ее разнесли на куски и заставили выглядеть полной дурой", — отметил читатель.Он также заявил, что Трасс "играет не в той лиге", чтобы занимать пост главы МИД и уж тем более премьера.Woff Woff уверен, что дипломат и года не продержится на посту, если станет главой правительства."Ее планы по налогам для богатых за счет бедных отправят экономику в штопор", — прокомментировал он.Один из юзеров спросил, не рано ли Трасс настигло слабоумие, и напомнил о постоянно ошибающемся Байдене, которому 79 лет."Она будет большим позором для этой страны, чем Джонсон", — посчитал Paul1100.Он подчеркнул, что у Трасс это не единственная ошибка, и таких недоразумений будет еще немало.

https://ria.ru/20220630/bayden-1799318613.html

https://ria.ru/20220713/bayden-1802298574.html

https://ria.ru/20220715/kadyrov-1802757649.html

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в мире, лиз трасс, великобритания, владимир путин