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В Челябинске на обочине нашли тело младенца - РИА Новости, 02.08.2022
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В Челябинске на обочине нашли тело младенца
В Челябинске на обочине нашли тело младенца - РИА Новости, 02.08.2022
В Челябинске на обочине нашли тело младенца
Тело новорожденной девочки нашли в Челябинске 2 августа около проезжей части, проводится проверка, сообщило следственное управление СКРФ по региону. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:34
2022-08-02T16:34
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Тело новорожденной девочки нашли в Челябинске 2 августа около проезжей части, проводится проверка, сообщило следственное управление СКРФ по региону.По данным СУСК, 2 августа около проезжей части в одном из районов города Челябинска обнаружено тело новорожденной девочки. Сотрудниками полиции оцеплена территория."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Устанавливаются причины смерти младенца, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет СУСК.
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россия
челябинская область
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происшествия, россия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
16:34 02.08.2022
 
В Челябинске на обочине нашли тело младенца

В Челябинске возле проезжей части нашли тело новорожденной девочки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Тело новорожденной девочки нашли в Челябинске 2 августа около проезжей части, проводится проверка, сообщило следственное управление СКРФ по региону.
По данным СУСК, 2 августа около проезжей части в одном из районов города Челябинска обнаружено тело новорожденной девочки. Сотрудниками полиции оцеплена территория.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Устанавливаются причины смерти младенца, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет СУСК.
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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