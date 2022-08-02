https://ria.ru/20220802/telo-1806719230.html
В Челябинске на обочине нашли тело младенца
В Челябинске на обочине нашли тело младенца - РИА Новости, 02.08.2022
В Челябинске на обочине нашли тело младенца
Тело новорожденной девочки нашли в Челябинске 2 августа около проезжей части, проводится проверка, сообщило следственное управление СКРФ по региону. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:34
2022-08-02T16:34
2022-08-02T16:34
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг – РИА Новости. Тело новорожденной девочки нашли в Челябинске 2 августа около проезжей части, проводится проверка, сообщило следственное управление СКРФ по региону.По данным СУСК, 2 августа около проезжей части в одном из районов города Челябинска обнаружено тело новорожденной девочки. Сотрудниками полиции оцеплена территория."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Устанавливаются причины смерти младенца, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет СУСК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
В Челябинске на обочине нашли тело младенца
В Челябинске возле проезжей части нашли тело новорожденной девочки