https://ria.ru/20220802/tayvan-1806789096.html

В МИД прокомментировали визит Пелоси на Тайвань

В МИД прокомментировали визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022

В МИД прокомментировали визит Пелоси на Тайвань

Москва рассматривает визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-02T20:21

2022-08-02T20:21

2022-08-03T00:46

в мире

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тайвань

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва рассматривает визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР, заявили в МИД РФ.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".

https://ria.ru/20220802/kitay-1806781557.html

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