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В МИД прокомментировали визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
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В МИД прокомментировали визит Пелоси на Тайвань
В МИД прокомментировали визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 03.08.2022
В МИД прокомментировали визит Пелоси на Тайвань
Москва рассматривает визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-02T20:21
2022-08-03T00:46
в мире
сша
китай
тайвань
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
визит пелоси на тайвань
оон
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва рассматривает визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР, заявили в МИД РФ.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
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в мире, сша, китай, тайвань, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, визит пелоси на тайвань, оон, конгресс сша, чжан цзюнь
20:21 02.08.2022 (обновлено: 00:46 03.08.2022)
 
В МИД прокомментировали визит Пелоси на Тайвань

МИД России назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань провокацией США против Китая

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва рассматривает визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР, заявили в МИД РФ.
"2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР", - говорится в официальном заявлении ведомства.
Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Глава администрации Гонконга осудил визит Пелоси на Тайвань
 
В миреСШАКитайТайваньМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВизит Пелоси на ТайваньООНКонгресс СШАЧжан Цзюнь
 
 
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