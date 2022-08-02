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Посол Китая в США прокомментировал визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
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Посол Китая в США прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
Посол Китая в США прокомментировал визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
Посол Китая в США прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "мощному ответу" Пекина, армия "не будет бездействовать", предупредил посол РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:52
2022-08-02T19:53
в мире
китай
тайвань
пекин
конгресс сша
нэнси пелоси
сша
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "мощному ответу" Пекина, армия "не будет бездействовать", предупредил посол Китая в США Цинь Ган.Высокопоставленный китайский дипломат подчеркнул, что Китай для этого "имеет все права". "Мы имеем полное право делать то, что мы посчитаем необходимым в сложившейся ситуации, которая определенно создана США", - предупредил Цинь Ган. Он напомнил, что Народно-освободительная армия Китая "не будет бездействовать" и ее главная задача - защита суверенитета и территориальной целостности страны.Во вторник Пелоси прибыла на Тайвань во главе делегации конгресса США. Это первый визит на остров американского чиновника столь высокого уровня с 1997 года. Визит вызвал резкий протест Пекина, на который Вашингтон ответил упреком в безосновательной эскалации ситуации. По прибытии пелоси на Тайвань власти КНР объявили о проведении ракетных испытаний и боевых стрельб в Тайваньском проливе уже во вторник вечером. Ранее КНР объявила о проведении военных учений в акваториях вокруг Тайваня 4-7 августа.
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в мире, китай, тайвань, пекин, конгресс сша, нэнси пелоси, сша
19:52 02.08.2022 (обновлено: 19:53 02.08.2022)
 
Посол Китая в США прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Посол КНР в США Цинь Ган предупредил о "мощном ответе" Пекина на визит Пелоси на Тайвань

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Китая
Военнослужащие Китая
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "мощному ответу" Пекина, армия "не будет бездействовать", предупредил посол Китая в США Цинь Ган.
"Наш ответ будет сильным и мощным", - сказал посол КНР Цинь Ган в эфире телеканала CNN. По его словам, Пекин "сделает все, что нужно для защиты суверенитета и территориальной целостности" страны.
Высокопоставленный китайский дипломат подчеркнул, что Китай для этого "имеет все права". "Мы имеем полное право делать то, что мы посчитаем необходимым в сложившейся ситуации, которая определенно создана США", - предупредил Цинь Ган. Он напомнил, что Народно-освободительная армия Китая "не будет бездействовать" и ее главная задача - защита суверенитета и территориальной целостности страны.
Во вторник Пелоси прибыла на Тайвань во главе делегации конгресса США. Это первый визит на остров американского чиновника столь высокого уровня с 1997 года. Визит вызвал резкий протест Пекина, на который Вашингтон ответил упреком в безосновательной эскалации ситуации. По прибытии пелоси на Тайвань власти КНР объявили о проведении ракетных испытаний и боевых стрельб в Тайваньском проливе уже во вторник вечером. Ранее КНР объявила о проведении военных учений в акваториях вокруг Тайваня 4-7 августа.
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