https://ria.ru/20220802/tayvan-1806782973.html

Посол Китая в США прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Посол Китая в США прокомментировал визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Посол Китая в США прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "мощному ответу" Пекина, армия "не будет бездействовать", предупредил посол РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:52

2022-08-02T19:52

2022-08-02T19:53

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "мощному ответу" Пекина, армия "не будет бездействовать", предупредил посол Китая в США Цинь Ган.Высокопоставленный китайский дипломат подчеркнул, что Китай для этого "имеет все права". "Мы имеем полное право делать то, что мы посчитаем необходимым в сложившейся ситуации, которая определенно создана США", - предупредил Цинь Ган. Он напомнил, что Народно-освободительная армия Китая "не будет бездействовать" и ее главная задача - защита суверенитета и территориальной целостности страны.Во вторник Пелоси прибыла на Тайвань во главе делегации конгресса США. Это первый визит на остров американского чиновника столь высокого уровня с 1997 года. Визит вызвал резкий протест Пекина, на который Вашингтон ответил упреком в безосновательной эскалации ситуации. По прибытии пелоси на Тайвань власти КНР объявили о проведении ракетных испытаний и боевых стрельб в Тайваньском проливе уже во вторник вечером. Ранее КНР объявила о проведении военных учений в акваториях вокруг Тайваня 4-7 августа.

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

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