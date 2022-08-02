19:52 02.08.2022 (обновлено: 19:53 02.08.2022)
Посол Китая в США прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
Посол КНР в США Цинь Ган предупредил о "мощном ответе" Пекина на визит Пелоси на Тайвань
© Министерство обороны РФ
Военнослужащие Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "мощному ответу" Пекина, армия "не будет бездействовать", предупредил посол Китая в США Цинь Ган.
"Наш ответ будет сильным и мощным", - сказал посол КНР Цинь Ган в эфире телеканала CNN. По его словам, Пекин "сделает все, что нужно для защиты суверенитета и территориальной целостности" страны.
Высокопоставленный китайский дипломат подчеркнул, что Китай для этого "имеет все права". "Мы имеем полное право делать то, что мы посчитаем необходимым в сложившейся ситуации, которая определенно создана США", - предупредил Цинь Ган. Он напомнил, что Народно-освободительная армия Китая "не будет бездействовать" и ее главная задача - защита суверенитета и территориальной целостности страны.
Во вторник Пелоси прибыла на Тайвань во главе делегации конгресса США. Это первый визит на остров американского чиновника столь высокого уровня с 1997 года. Визит вызвал резкий протест Пекина, на который Вашингтон ответил упреком в безосновательной эскалации ситуации. По прибытии пелоси на Тайвань власти КНР объявили о проведении ракетных испытаний и боевых стрельб в Тайваньском проливе уже во вторник вечером. Ранее КНР объявила о проведении военных учений в акваториях вокруг Тайваня 4-7 августа.