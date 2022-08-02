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В Совфеде допустили выход реакции Китая на визит Пелоси за обычные рамки - РИА Новости, 02.08.2022
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В Совфеде допустили выход реакции Китая на визит Пелоси за обычные рамки
В Совфеде допустили выход реакции Китая на визит Пелоси за обычные рамки - РИА Новости, 02.08.2022
В Совфеде допустили выход реакции Китая на визит Пелоси за обычные рамки
Реакция Пекина на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может выйти за рамки общепринятых способов выразить своё... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:53
2022-08-02T18:53
в мире
нэнси пелоси
сша
китай
тайвань
конгресс сша
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Реакция Пекина на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может выйти за рамки общепринятых способов выразить своё недовольство на межгосударственном уровне, считает сенатор Ольга Ковитиди."В Китае очень понятно предупредили США китайской поговоркой "играющий с огнем непременно сожжет себя", но самонадеянная американская власть голос разума не слышит. Вначале США разбудили спящего медведя, Россию, теперь пытаются поджечь китайского дракона. Чем это закончиться для США, мы с вами увидим в ближайшее время. Не исключаю, что реакция Китая в данном случае может удивить США и выйти за рамки обычных способов выражения недовольства", - написала Ковитиди в своём Telegram-канале.Она подчеркнула, что визит Пелоси стал очередной провокацией. "Тот факт, что Нэнси Пелоси, являющаяся антикитайским политиком, открыто выражающая поддержку протестам в Гонконге, встречающаяся с китайскими диссидентами, решилась прилететь на Тайвань, является открытым вызовом Китаю. США продолжают опасную практику лезть без разрешения туда, куда их не просят и где их не ждут", - заявила Ковитиди.По словам сенатора, прилёт Пелоси на Тайвань является открытым политическим вызовом, провокацией конгрессменов США в напряженный период американо-китайских отношений."Зачем США провоцируют новую войну? Ведь визит третьего лица США, спикера конгресса, очевидно, выводит китайско-американские противоречия на новый уровень?" - отметила она.
https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html
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в мире, нэнси пелоси, сша, китай, тайвань, конгресс сша, россия, совет федерации рф, ольга ковитиди, визит пелоси на тайвань
18:53 02.08.2022
 
В Совфеде допустили выход реакции Китая на визит Пелоси за обычные рамки

Сенатор Ковитиди: реакция Китая на визит Пелоси на Тайвань может выйти за обычные рамки

© AFP 2022 / Sam YehСамолет правительства США с Нэнси Пелоси на борту заходит на посадку в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Самолет правительства США с Нэнси Пелоси на борту заходит на посадку в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
Самолет правительства США с Нэнси Пелоси на борту заходит на посадку в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Реакция Пекина на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может выйти за рамки общепринятых способов выразить своё недовольство на межгосударственном уровне, считает сенатор Ольга Ковитиди.
Китае очень понятно предупредили США китайской поговоркой "играющий с огнем непременно сожжет себя", но самонадеянная американская власть голос разума не слышит. Вначале США разбудили спящего медведя, Россию, теперь пытаются поджечь китайского дракона. Чем это закончиться для США, мы с вами увидим в ближайшее время. Не исключаю, что реакция Китая в данном случае может удивить США и выйти за рамки обычных способов выражения недовольства", - написала Ковитиди в своём Telegram-канале.
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Она подчеркнула, что визит Пелоси стал очередной провокацией. "Тот факт, что Нэнси Пелоси, являющаяся антикитайским политиком, открыто выражающая поддержку протестам в Гонконге, встречающаяся с китайскими диссидентами, решилась прилететь на Тайвань, является открытым вызовом Китаю. США продолжают опасную практику лезть без разрешения туда, куда их не просят и где их не ждут", - заявила Ковитиди.
По словам сенатора, прилёт Пелоси на Тайвань является открытым политическим вызовом, провокацией конгрессменов США в напряженный период американо-китайских отношений.
"Зачем США провоцируют новую войну? Ведь визит третьего лица США, спикера конгресса, очевидно, выводит китайско-американские противоречия на новый уровень?" - отметила она.
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В миреНэнси ПелосиСШАКитайТайваньКонгресс СШАРоссияСовет Федерации РФОльга КовитидиВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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